Tras los pasos de Netflix: HBO anuncia el lanzamiento de su primer juego para teléfonos inteligentes

HBO lanzará su primer juego gratuito para teléfonos inteligentes, basado en la serie 'Insecure', según anunció la compañía este lunes. En el comunicado de prensa, la compañía de entretenimiento detalló que 'Insecure: The Come Up Game' lleva a los jugadores al mundo del personaje principal del programa, Issa Dee, dándole vida a sus "amistades, drama y desventuras".

Este proyecto se realizó en conjunto con Glow Up Games, un estudio de videojuegos fundado exclusivamente por mujeres afroamericanas. "En Glow Up Games, nuestra misión es crear historias de juegos innovadoras que centren la alegría negra y marrón, y como grandes fanáticos de 'Insecure', este no podría haber sido un lugar mejor para hacer precisamente eso", afirmó la directora ejecutiva del estudio, Mitu Khandaker.

El anuncio se produjo luego de que Netflix sacara sus primeros juegos para móviles a principios de noviembre en un intento por diversificar su negocio y buscar formas adicionales de ganar y mantener suscriptores.