Square, compañía fundada por el exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, cambia su nombre a Block y desarrollará operaciones de 'blockchain'

Square, la compañía estadounidense de servicios financieros y pagos digitales creada por el exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, cambiará su nombre a Block y se dedicará al desarrollo de operaciones de 'blockchain', informó este miércoles la empresa en su página web.

"Block es un nombre nuevo, pero nuestro propósito de empoderamiento económico sigue siendo el mismo. No importa cuánto crezcamos o cambiemos, continuaremos creando herramientas para ayudar a facilitar el acceso a la economía", dijo Dorsey, anunciando el paso.

El cambio de marca busca reflejar la decisión de la compañía de apostar por el desarrollo de los servicios que utilizan 'blockchain' y moverse más allá del negocio original de servicios financieros convencionales.

Se espera que el nombre legal Square Inc. cambie oficialmente a Block Inc. para el 10 de diciembre, una vez que se cumplan todos los requisitos legales. A su vez, el símbolo de cotización la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York, 'SQ', no cambiará de momento.

Square fue fundada en 2009 y lanzó su plataforma en 2010. La empresa ayuda a vendedores a administrar y hacer crecer sus negocios con un ecosistema integrado de soluciones comerciales, 'software' y servicios bancarios.