La OCDE prevé un crecimiento de la economía de Argentina en el 2022 en un panorama incierto marcado por la variante ómicron del coronavirus

La economía de Argentina crecerá un 2,5% en el 2022, tras la recuperación del 8% registrada este año, según el último informe de perspectivas macroeconómicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos valores muestran un panorama más favorable que las estadísticas acumuladas en el 2020, cuando la pandemia causó estragos más determinantes en las finanzas de las administraciones públicas y privadas.

Sin embargo, el informe alerta que los niveles de pobreza en Argentina, que superan el 40%, junto a la elevada inflación, atentan contra una mejora de las estadísticas. También resalta que la eficiencia del gasto público podría mejorarse con la reducción del empleo estatal o subsidios a los servicios básicos, aunque manteniendo la preservación de la inversión social, pero en este caso, mejor focalizada.

Para muchos expertos, este plan de achique coincide con las exigencias que desliza el Fondo Monetario Internacional en la renegociación de la deuda. No obstante, son escépticos sobre su posible cumplimiento.

"No me parece viable esto para Argentina, primero porque venimos saliendo de una pandemia y además salimos con un grado de desigualdad muy grande en donde la intervención estatal, el gasto público, va a ser muy importante para equilibrar estas condiciones que el mercado mismo, por más que haya crecimiento, por derrame, estas cosas no se resuelven", opina, por su parte, el economista y periodista Raúl Dellatorre.

Perspectivas de otros países latinoamericanos

Colombia es el país de la región latinoamericana que más crecerá en el 2022, con una estimación del 5,5%, seguida por Costa Rica con 3,9%, Chile y México con 3,5 y 3,3% respectivamente. Se prevé que el repunte del crecimiento económico mundial alcance el 5,6% este año y que descienda algunos puntos en 2022 y 2023, aunque siempre con números positivos.

Amenaza de la variante ómicron para la economía

Los autores del informe de la OCDE advierten que siguen con especial detenimiento la evolución de la variante ómicron del coronavirus, ya que su expansión podría afectar las perspectivas de crecimiento de las economías de países en vías de desarrollo.

Además, el documento de la organización tiene un apartado especial vinculado a la inflación, ya que recalca que la aceleración de los precios a nivel global pone en peligro la recuperación que se vislumbra en este estudio. También refleja una disparidad en la mejoría económica entre diferentes regiones.

Para evitar esos desequilibrios, los autores del informe recomiendan una masiva distribución de vacunas anticovid en todo el mundo para de una vez por todas derribar esas barreras, independientemente de la preocupación que hoy genera saber sobre las nuevas mutaciones del coronavirus.

