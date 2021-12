Jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. dice que el bitcóin "está tratando de socavar el consenso mundial" sobre el sistema financiero actual

Durante la conferencia de tecnologías digitales DACOM 2021, que tuvo lugar este miércoles en Nueva York, el jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), Gary Gensler, declaró que el bitcóin es un competidor del sistema financiero estadounidense y su consenso mundial.

"Hace unos 40 años reconstruimos nuestro sistema de dinero digital contra el lavado de dinero, con diversas sanciones a regímenes en todo el mundo, y colocamos sobre esto un sistema de moneda digital llamado 'nuestro sistema bancario'", dijo Gensler. Hizo hincapié en que los activos digitales existen desde hace mucho tiempo. "El dólar estadounidense, el euro y el yen, y la mayoría de las empresas públicas, son digitales, [...] uno compra y vende acciones que son digitales, compra y vende bonos del Tesoro que son digitales; ya no hay deuda de tesorería física. Prefiero calificar estos activos como digitales", declaró.

Según Gensler, el bitcóin se creó "como una reacción" al sistema monetario de Estados Unidos y su consenso mundial. "En el 2008, Satoshi Nakamoto escribió un artículo en parte como una reacción, un tipo de enfoque fuera de la red. No es sorprendente que haya surgido una competencia que [...] no apoyamos, pero que está tratando de socavar ese consenso mundial", dijo.

Según Gensler, las monedas digitales ganaron popularidad porque "hicieron que las plataformas comerciales fueran más eficientes". No obstante, su desarrollo "permitió a personas de todo el mundo recurrir al lavado de dinero y no cumplir con el régimen tributario en las jurisdicciones". "Las innovaciones en torno a DeFi [finanzas descentralizadas] podrían ser reales, pero no persistirán si se mantienen fuera de los marcos de la política pública", recalcó. "Las tecnologías no persisten por mucho tiempo fuera de las normas de política pública, la gente se lastima, la confianza disminuye. Es mucho mejor incorporarlas en los marcos de políticas públicas, y eso es lo que vamos a intentar hacer en la SEC".

