Meghan Markle gana una batalla legal contra un grupo de prensa británico por publicar una carta privada que escribió a su padre

El Tribunal Superior del Reino Unido ha confirmado un fallo a favor de Meghan Markle en su litigio contra un grupo de prensa británico por violar su privacidad al publicar partes de una carta que escribió a su padre, Thomas Markle, en agosto de 2018, informa The Guardian.

La duquesa de Sussex demandó a la Associated Newspapers Limited (ANL), editora de The Mail on Sunday, después de que este tabloide publicara cinco artículos basados en dicha carta. A principios de este año, el tribunal resolvió que la difusión de la misiva fue ilegal y dictó un juicio sumario a favor de Meghan sin necesidad de ir a un proceso judicial.

ANL presentó una apelación, argumentando que el caso debería ir a juicio, y ahora los jueces dieron la razón a la duquesa. En un comunicado, Markle celebró el fallo y expresó sus esperanzas de que el dictamen ayude a cambiar la "industria sensacionalista" de ciertos periódicos británicos.