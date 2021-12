Revelan que los iPhone de varios empleados del Departamento de Estado de EE.UU. habrían sido pirateados con el 'software' espía de NSO Group

Los iPhone de al menos 9 empleados de la Embajada de EE.UU. en Uganda habrían sido pirateados con un 'software' espía desarrollado por la compañía tecnológica israelí NSO Group, según informaron este viernes fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por Reuters. Según la agencia, fueron los ataques "más amplios conocidos" mediante la tecnología de NSO.

Mientras tanto, fuentes de The New York Times afirmaron que fueron 11 personas las afectadas, siendo el primer 'hackeo' conocido realizado por el 'software' espía Pegasus dirigido contra funcionarios estadounidenses. Su sistema de vigilancia permite hacer grabaciones de sonido y video, extraer comunicaciones cifradas, fotos, contactos, datos de ubicación, mensajes de texto, además de otra información confidencial.

Las víctimas fueron notificadas por Apple, y según los reportes, eran fácilmente identificables como empleados del Gobierno estadounidense. Asimismo, las acusaciones no apuntan a que la propia compañía haya llevado a cabo el espionaje, sino uno de sus clientes, que en su mayoría son gobiernos extranjeros. No obstante, no quedó claro quién fue el autor.

La respuesta de NSO

Mientras tanto, NSO afirmó en un comunicado que realizará una investigación independiente y cooperará con la que lleve a cabo el Gobierno. "Hemos decidido terminar de inmediato el acceso de los clientes relevantes al sistema, debido a la gravedad de las acusaciones", comunicó la compañía. "Hasta el momento, no hemos recibido ninguna información ni los números de teléfono, ni ninguna indicación de que se hayan utilizado las herramientas de NSO en este caso".

"Si nuestra investigación muestra que estas acciones realmente sucedieron con las herramientas de NSO, dicho cliente será cancelado permanentemente y se llevarán a cabo acciones legales", precisó por su parte un portavoz de NSO, agregando que la firma cooperará "con cualquier autoridad gubernamental relevante y presentaremos la información que tengamos".

La postura del Estado

Sin embargo, el propio Departamento de Estado evitó confirmar que los teléfonos de sus empleados habían sido pirateados. "Si bien no podemos confirmarlo, en términos generales, el Departamento se toma en serio su responsabilidad de salvaguardar su información y continuamente toma medidas para garantizar que la información esté protegida", señaló un portavoz, citado por CNN.

"Como todas las grandes organizaciones con presencia global, monitoreamos de cerca las condiciones de ciberseguridad y actualizamos continuamente nuestra postura de seguridad para adaptarnos a las tácticas cambiantes de los adversarios", agregó.