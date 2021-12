Dan con el asesino de una mujer que fue "brutalmente" golpeada en su casa en 2001 gracias al ADN recolectado de una caracola que se usó para matarla

El ADN obtenido de una caracola (caracol marino), que fue utilizada como arma en el asesinato de una mujer en Massachusetts en el 2001, ayudó a dar con el autor del crimen, que resultó ser el medio hermano de la víctima.

David Reed, de 53 años, fue acusado la semana pasada de haber matado Rose Marie Moniz en su casa y por robo a mano armada, comunicó este jueves el fiscal de distrito de Bristol, Thomas M. Quinn III. El presunto criminal actualmente se encuentra bajo custodia, pendiente de la lectura de cargos, cuya fecha está por determinar.

"Me complace anunciar las acusaciones relacionadas con el homicidio sin resolver de Rose Marie Moniz", anunció Quinn. "Era una madre que fue brutalmente asesinada dentro de la santidad de su propia casa. Gracias a los esfuerzos de mi unidad de casos resueltos, junto con los detectives de nuestra unidad de la Policía estatal y la Policía de New Bedford, pudimos brindar una sensación de alivio a la familia de la víctima, quienes durante los últimos 20 años sufrieron por no saber qué le pasó a la Sra. Moniz", agregó el fiscal.

El crimen

En la mañana del 23 de marzo de 2001, Rose Marie Moniz, de 41 años, fue encontrada muerta por su padre en un charco de sangre en el cuarto de baño. Los detectives determinaron que la mujer había sido golpeada hasta la muerte con un atizador de chimenea, una caracola y una tetera de hierro fundido. Su bolso, vacío, estaba tirado en el suelo y el agresor se había llevado el dinero en efectivo. Sin embargo, no había señales de entrada forzada en la casa.

Después de que la Policía excluyera a dos posibles sospechosos al principio de la investigación, el caso se estancó hasta reabrirse en el 2019. Los investigadores dedujeron que las heridas en la cara de la víctima habían sido causadas por el exterior espinoso del caracol de mar. "Eso sugería que el agresor tendría que meter los dedos dentro de la abertura de la caracola para sujetarla con tanta firmeza como fuera necesario para golpear a la víctima con extrema fuerza", reza el comunicado.

Las muestras obtenidas de su interior revelaron un perfil completo de ADN, que fue escaneado por una base de datos nacional y finalmente condujo a Reed. Los fiscales señalaron que el detenido también ha sido acusado en relación con el intento de asesinato y robo a otra mujer de New Bedford en el 2003.