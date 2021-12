Médicos dicen que Teófimo López tiene "suerte de no estar muerto" tras el combate en el que peleó con aire en el pecho y perdió 4 cinturones de boxeo

El excampeón admitió que había presentado problemas de salud antes del combate contra George Kambosos, pero que decidió no alertar a los médicos ante el temor de que se cancelara el evento.

El boxeador estadounidense Teófimo López celebró la semana pasada un combate contra el australiano George Kambosos en el que intentó defender sus cinturones de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el título de la revista The Ring, aunque acabó perdiendo la pelea por decisión dividida.

Ahora, los médicos que examinaron al excampeón tras el evento afirman que el deportista arriesgó su vida al salir el 'ring' en el Madison Square Garden, recoge ESPN. López tenía "aire extenso en el espacio retrofaríngeo" y fue diagnosticado con neumomediastino. En ese contexto, la otorrinolaringóloga Linda Dahl afirmó que "el aire rodeaba su pared torácica, su corazón y su cuello, lugares donde se supone que no debe haber aire". La doctora añade que el boxeador podría haber desarrollado un neumotórax de haber sufrido un golpe en el cuello o en el pecho "de cierta manera, en cierto lugar". "Habría caído instantáneamente y no habría podido respirar, habría necesitado un tubo torácico", dijo.

El diagnóstico se complicó por el asma de López y las consecuencias del coronavirus que contrajo en junio. Los médicos determinaron que la causa de la condición médica fue un pequeño desgarro en el esófago.

Dahl indicó que el boxeador "seguramente podría haber muerto", agregando que "ni siquiera puede explicar" cómo respiraba. "Es como si alguien le hubiera atado un set de pesas de 300 libras [más de 130 kilogramos] alrededor del pecho […] como si su cuello y su pecho estuvieran en un tornillo de banco", dijo. En ese sentido se expresó también el director ejecutivo del Instituto de Cabeza y Cuello de Nueva York, Peter Constantino. "Tiene suerte de no estar muerto. [...] Quiero decir, muy afortunado", afirmó.

El púgil señaló que después del pesaje que tuvo lugar el viernes de la semana pasada empezó a experimentar dificultades para respirar e hinchazón en el área del cuello, pero pensó que la causa era su asma. "Luché contra el asma antes. Si se lo hubiera dicho a todos, habrían cancelado la pelea. Pero decidí no hacerlo, debido a la cantidad de presión que tenía. No quería escuchar a la gente decir: 'Oh, otro aplazamiento'", declaró.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!