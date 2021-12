Se queja por años de problemas respiratorios y descubren que un diente había crecido en su nariz

Médicos estadounidenses encontraron que un diente había crecido dentro de la nariz de un hombre, que sufrió por años congestión y dificultad para respirar, de acuerdo con un estudio publicado este jueves en la revista The New England Journal of Medicine.

El paciente, de 38 años, había visitado a un otorrinolaringólogo en Nueva York por sus persistentes síntomas, principalmente dificultad para respirar por la fosa nasal derecha. Carecía de antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales y luego de un examen físico, se le detectó una desviación y una perforación en el tabique nasal (cartílago que separa ambas fosas) y una obstrucción ósea, que parecían ser los culpables.

Pese al descubrimiento, los especialistas optaron por ver más de cerca y, tras introducir una cámara, se toparon con una "masa blanca, dura, no dolorosa", visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal. Una tomografía computarizada confirmó que se trataba de un diente que había crecido fuera de sitio.

“IMAGES IN CLINICAL MEDICINE: Ectopic Tooth in the Nose” https://t.co/e73ddLuyhfpic.twitter.com/tGigGv8a7l — Juan C Ivancevich MD (@Aller_MD) December 4, 2021

El desarrollo de estas estructuras anatómicas en otras partes del cuerpo se conoce como 'diente ectópico' y es una alteración extremadamente rara que ocurre en menos del 1% de la población, sostienen desde Gizmodo. Por lo general, no crecen muy alejados del lugar donde deberían encontrarse, y dependiendo de su posición, pueden ser encauzados con aparatos de ortodoncia sin necesidad de una cirugía. Las causas de su aparición pueden ser variadas y las condiciones genéticas se consideran un factor de riesgo.

No obstante, este hallazgo en la cavidad nasal resultó ser un caso especial y los médicos optaron por una extracción quirúrgica "mediante un abordaje intranasal". El diente retirado medía 14 milímetros. No hubo complicaciones postoperatorias y un seguimiento posterior de 3 meses reveló que "los síntomas de obstrucción nasal del paciente habían desaparecido", concluye el estudio.