Compra un boleto de lotería, olvida que lo había pagado, adquiere otro, y gana dos premios en EE.UU.

Scotty Thomas, estadounidense de 49 años de Carolina del Norte, adquirió un boleto de lotería, olvidó que lo tenía, volvió a comprar otro para el mismo sorteo, y resultó ganador de dos premios, informa la CNN. "Estaba acostado en la cama viendo un partido de baloncesto en la televisión y no podía recordar si había llenado [el formulario (tipo Powerball o Euromillones)] o no", dijo Thomas. "Seguí adelante y lo llené de nuevo y, a la mañana siguiente, mi hijo me preguntó por qué hay dos recibos diferentes, [...] me di cuenta, pensé 'creo que lo llené dos veces'", comentó.

Como resultado, Thomas ganó dos premios de 25.000 dólares cada año de por vida. Sin embargo, optó por una suma al contado de 780.000 dólares a fin de invertir en su negocio, mantener a la familia y tal vez comprar una nueva casa.