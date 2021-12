López Obrador asegura que la corrupción nació en la conquista y afirma que "no hay evidencias" de que existiera en la época prehispánica

El pasado 13 de octubre, el presidente de México señaló que "la conquista y la colonización son signos de atraso; no de civilización, menos de justicia".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que no hay pruebas de que la corrupción existía en el territorio en la época prehispánica, en contraste con la evidencia sobre la presencia de este fenómeno tras la llegada "de los españoles" durante el período de la conquista.

"No hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica. Pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles", dijo López Obrador durante su habitual conferencia matutina.

El mandatario hizo esta declaración cuando apuntó sobre la importancia de combatir la corrupción en México.

"Lo de la corrupción viene de cuando menos desde el inicio de la colonización", señaló el mandatario.

Robo del tesoro de Moctezuma

Así, el jefe de Estado hizo referencia a la obra 'Historia verdadera de la conquista de Nueva España', escrita por el soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. El mandatario recordó el contenido sobre el tesoro que fue despojado a Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani de los mexicas, y que posteriormente habría sido robado por los propios jefes de la misión española.

"El tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles", apuntó López Obrador.

De esta manera, cuando el tesoro fue repartido, "lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista, fue muy poco", agregó el presidente.

Solicitud de perdón por agravios

López Obrador ha mencionado en varias ocasiones los "agravios" cometidos durante la conquista española. En marzo de 2019, el mandatario incluso envió una carta al rey Felipe VI de España en la que le exigía una disculpa para los pueblos originarios por las "violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos" que fueron cometidas en México y América Latina.

"La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz", declaró el mandatario en referencia a las "matanzas e imposiciones" durante el período comprendido entre 1519 y 1521.

El pasado 13 de octubre, en el marco de un evento con motivo de los 500 años de la caída de la ciudad de Tenochtitlán a manos del conquistador español Hernán Cortés, López Obrador pidió perdón "a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República mexicana".

"La conquista y la colonización son signos de atraso; no de civilización, menos de justicia", agregó el mandatario.