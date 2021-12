Trump sobre la reunión virtual entre Putin y Biden: "No es un partido igualado para nuestro país"

La reunión virtual que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantendrán este martes a través de videoconferencia no será un "partido igualado" para el país norteamericano, según se expresó el exmandatario de EE.UU., Donald Trump, en declaraciones a Newsmax TV.

Preguntado sobre la forma en que manejaría una conversación similar con el presidente ruso, Trump afirmó que nunca habían tenido "ningún problema". "Nadie ha sido más duro con Rusia que yo. Y me gustaba Putin, me llevaba muy bien con él", dijo.

"Me llevaba bien con Putin, pero fui duro con Putin, más duro que nadie. Más duro que nadie con China", aseguró Trump. "Me llevaba bien con Kim Jong-un, me llevaba bien con el presidente Xi [Jinping] de China y me llevaba bien con Putin, pero fui duro con todos ellos", reiteró el exinquilino de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, Trump opinó que la reunión no será justa para EE.UU. "No sería un partido igualado en horario de máxima audiencia. No es un partido igualado para nuestro país", subrayó.

"Los New England Patriots [equipo profesional] jugando con el equipo de fútbol americano de tu escuela secundaria: es lo que tenemos ahora mismo", aseguró Trump.

TRUMP: A Putin-Biden match-up is like "The New England Patriots playing your high school football team." https://t.co/UiSItckoYZpic.twitter.com/02jQDEgbL1 — Newsmax (@newsmax) December 7, 2021

La reunión tendrá lugar cinco meses después del primer encuentro cara a cara entre los mandatarios de ambos países, celebrado el pasado 16 de junio en Ginebra. En esta ocasión, sin embargo, el encuentro se llevará a cabo a través de videoconferencia no televisada.