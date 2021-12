Un profesor de Ecuador dice en una clase que una mujer es "boba, tarada y demente" si piensa que su marido es fiel y llueven las críticas

En Ecuador, se ha generado una polémica en torno a un profesor universitario que, durante una clase, afirmó que una mujer es "tonta, boba, tarada y demente" si piensa que su marido le es fiel.

De acuerdo con un corto video que circula en las redes sociales, el profesor es Guido Ecuador Peña Armijos, quien dicta una cátedra en la carrera de Derecho en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador.

Durante una clase virtual, el educador expresó: "Las mujeres que piensan que el marido es fiel, que es solo para ellas, que no le va a traicionar, que no le ha puesto los cachos, que no se acuesta con otra mujer, esa mujer es tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo".

🔴 #ATENCIÓN | El profesor Guido Ecuador Peña, de la Universidad Técnica de Machala, dicta dentro de una clase de derecho laboral que "una mujer es tonta, tarada y de otro mundo" si piensa que su esposo es fiel. 😱 pic.twitter.com/tI7QaqFqbO — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 6, 2021

El profesor justificó su afirmación señalando que "no existen hombres fieles" y, aunque sean buenos esposos y padres, son "muy discretos" al llevar a cabo su infidelidad.

Críticas en las redes

En las redes sociales llovieron las críticas en contra de Peña. Algunas personas tacharon el comentario de "machista" y otros manifestaron que esperan que este docente sea "la excepción a la regla".

Totalmente machista el comentario.Desmerece tanto a hombres como a mujeres. Deja en evidencia la POCA O NADA calidad ética, moral y educativa del profesor universatario en este caso, ya que no se escuchan reacciones de los demás catedráticos. — Verónica Zambrano (@verozam87) December 6, 2021

@utmach1969 donde encontraron esa clase de docente universitario? Ojala sea la excepción a la regla y no sea que la mayoría de docentes sean así — Jorge David GT (@JorgeDavidGT1) December 6, 2021

Duele decir, pero un gran porcentaje de profesores universitario del país no merecen estar en esos puestos. Esa es una razón por la que la educación ecuatoriana es de tan mala calidad en la actualidad — More (@more_ec) December 6, 2021

Hasta ahora, la Universidad Técnica de Machala no se ha pronunciado al respecto.