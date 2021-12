"Me aburrí de Colombia": La declaración del 'influencer' estadounidense Zach Morris al mudarse a Argentina que hizo estallar las redes

El reconocido 'influencer' estadounidense Zach Morris, que vivió nueve años en territorio colombiano e incluso obtuvo la nacionalidad de ese país, se mudó a Argentina no sin antes generar controversia al afirmar en una entrevista que una de las razones para tomar la decisión fue porque se aburrió de Colombia.

Morris, conocido en las redes como "el gringo colombiano", tiene casi un millón y medio de seguidores en su canal de Youtube, donde habla sobre las diferencias culturales e idiomáticas entre su país y América Latina en un tono de humor.

Su polémico comentario se encuentra en una entrevista hecha por Clarín, donde afirma desde Argentina que luego de convertirse en "gringo colombiano", ya que obtuvo la nacionalidad de ese país en 2019, se aburrió.

"Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas", expresó.

Estas afirmaciones no han sido bien recibidas por algunas personas en las redes. Algunos internautas que lo han criticado aseveran que decidió cambiar de país porque su presencia ya no es novedosa y decidió probar los mercados de otras zonas de la región.

Morris, en respuesta, publicó un video en su cuenta de Facebook para aclarar lo que considera un malentendido y exponer las razones para mudarse a Argentina, donde ya ha publicado varios videos sobre las curiosidades que ha encontrado en ese país.

Reacciones variadas

Las reacciones se han visto repartidas según el tipo de redes. Mientras que en Twitter los comentarios negativos tienen mayor visibilidad, en Facebook e Instagram son más perceptibles las publicaciones de quienes felicitan a Morris por haberse ido y le desean lo mejor en su nuevo destino.

En uno de los trinos se expresa que no causa sorpresa que un 'influencer' haga "marketing con patriotismo", que en Colombia se "sigue idolatrando al extranjero que habla otro idioma" y que la mudanza se debió a que "se dio cuenta que su proyecto no era sostenible. Ahora, va a probar la fórmula en Argentina".

¿Sorprende otro 'influencer' haciendo marketing con patriotismo? Vivimos en una sociedad que sigue idolatrando al extranjero que habla otro idioma... Zac Morris intentó por todo lado y se dio cuenta que su proyecto no era sostenible. Ahora, va a probar la fórmula en Argentina. https://t.co/HiQD1zOfuD — David López Bermúdez (@lopez03david) December 6, 2021

En la misma línea, otro tuitero dijo que el 'youtuber' "tiene derecho a vivir donde se le dé la gana" pero cuando dejó de recibir "adulación", era "obvio" que iba a aburrirse.

Yo ya lo había dicho antes y me apropio del "se los dije" Zac Morris, tiene derecho a vivir donde se le de la gana, pero acá cuando llegó lo único que hacía era tratar a la gente con condescendencia y recibir adulación, es obvio que cuando eso dejara de pasar el se iba a aburrir — Lorem Ipsum (@KozmicRoad) December 7, 2021

¿Quién es ese tal Zac Morris y por qué cree que Colombia es un parque de diversiones que lo tiene que entretener? pic.twitter.com/tDJa1mSgAm — Natalia Calao (@WomanDelCalao) December 7, 2021

Los comentarios agrios también hacen referencia a la situación política y económica de Colombia, donde casi la mitad del país vive en pobreza, y el deseo de algunos de irse a otros lugares en búsqueda de mejoras para su calidad de vida.

Zac Morris queriéndose ir de Colombia es lo más colombiano que puede hacer. — X Æ A-12 (@insatischecho) December 7, 2021

Mucha gente en facebook criticando a Zac Morris porque se aburrió de Colombia, como si el 80% de los jóvenes Colombianos o más no estuviéramos igual de cansados de este chocal y los dirigentes. Aunque en algo coincido y es que el comentario de las mujeres fue ultra innecesario. — Juana Blues. (@JuanaBlues) December 7, 2021

La respuesta del "gringo colombiano"

En su cuenta de Facebook, Morris publicó un video donde afirmó que algo se "pudo llegar a malinterpretar" tras la entrevista y se mostró en contra de los "jueces de las redes" que "siempre van a existir y nunca van a aportar nada".

El psicólogo de profesión y profesor de inglés en las redes contó que hace diez años, al graduarse en la universidad, se propuso hacer "algo loco" y decidió que conocería diez países en una década.

"Al llegar a Colombia me di cuenta de que iba a necesitar más tiempo, porque un año no era suficiente", por lo que se radicó en el país suramericano. Para él, esa estadía "cambió su vida" y ha sido "de las más interesantes, valiosas e impactantes".

La razón de su determinación de irse a Argentina, según explicó, se debe a que se ha propuesto como meta "mostrar la diversidad de América Latina a través de sus videos" y que aportará a sus seguidores "enseñando inglés y conociendo varios países y sus culturas".

"Llegué a querer a Colombia con un nivel tan profundo que hoy en día soy colombiano", dijo al mostrar al tarjeta de identidad en un clip grabado desde Buenos Aires. "Es el logro más loco e importante", agregó.