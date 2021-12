El autor del tiroteo en un centro administrativo de Moscú afirma que no le atendieron porque no quiso ponerse la mascarilla

El autor del tiroteo de este martes en un centro administrativo de Moscú, que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos graves, ha admitido los hechos y reconocido que no tenía permiso para portar armas, informa Interfax.

Según contó el detenido a las autoridades, llegó hasta el centro para recibir su pasaporte, pero se negaron a atenderle porque no tenía puesta la mascarilla. Asimismo, precisó que no quería ponérsela porque "no cree en las reglas sanitarias".

El hombre ha sido acusado de asesinato y tráfico ilegal de armas y enfrenta una pena de cadena perpetua.