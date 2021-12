'Emma y las otras señoras del narco': el libro que desata un escándalo en México al relacionar a famosos personajes de la farándula con los capos

La periodista Anabel Hernández desató una nueva controversia en México al publicar 'Emma y las otras señoras del narco', una obra en la que detalla que varios personajes famosos de la farándula se han relacionado con los capos del narcotráfico a cambio de beneficios económicos.

El libro acaba de ser editado por Grijalbo y lleva en la portada la imagen de Emma Coronel, esposa de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa que cumple en EE.UU. una condena a cadena perpetua.

Entre los artistas vinculados con diferentes jefes narco destacan la vedette Ninel Conde, el cantante y exdiputado Sergio Mayer, el actor Andrés García, la actriz Issabela Camil; la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado; y los fallecidos y legendarios cantautores Juan Gabriel y Joan Sebastian.

Una de las primeras en reaccionar públicamente fue la conductora Galilea Montijo, ya que el libro asegura que mantuvo una relación sentimental durante dos años con Arturo Beltrán Leyva, uno de los líderes del cártel Beltrán Leyva, que falleció en noviembre de 2009 durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

"Siempre me he callado y me he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado ni de ningún otro escándalo", aseguró la conductora entre lágrimas en un video que publicó en redes sociales. Más tarde, en otras entrevistas, insistió en que iniciaría las acciones legales necesarias.

Conde, por su parte, ya advirtió que también demandará a Hernández, quien en el libro la relaciona con Beltrán Leyva y con Jesús Pérez Alvear, un productor musical acusado de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Ya dije que es falso. Mis abogados ya se están encargando, hay daños. Están afectando la presunción de inocencia de muchas personas y no puedo hablar. Esto está en manos de mis abogados, tanto de Estados Unidos, en Miami, como en México", señaló al reiterar que, desde que comenzó su carrera artística, hace 23 años, ha trabajado de manera honrada.

Hasta ahora, el único que ha reconocido en una entrevista televisiva que sí mantenía relaciones con narcotraficantes es el actor Andrés García. "Los conozco a todos y sabía quiénes eran desde antes y me valía. Te ayudan cuando pueden. Eso depende cómo lo tomes, me han visto con ellos en restaurantes o con alguno de ellos, ya que si es mi amigo ¿y qué? Muchos nos hicimos amigos", explicó el artista, a quien en el libro se le señala como presunto socio de Beltrán Leyva.

Defensa

En medio de la controversia, Hernández presentó el libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde aseguró que tiene todas las pruebas necesarias para sostener sus acusaciones.

También explicó que es natural que los involucrados se deslinden y nieguen los señalamientos, pero aclaró que su investigación no tenía como fin descubrir las relaciones de personas famosas con los narcos y que eso fue una derivación de las múltiples entrevistas en las que sus fuentes le comenzaron a citar nombres.

"Yo misma corroboré por una vía, por dos vías, tres vías... este libro no tiene el propósito de ir sobre el mundo del espectáculo. Digamos que el mundo del espectáculo vino a mí, en el sentido de que los nombres me fueron revelando mis testigos", explicó.

Después de las entrevistas, contó, investigó cada caso en particular con testigos directos de los encuentros y de las relaciones que mantenían los artistas mencionados en el libro. "Les digo una pista más: algunos de mis testigos han sido testigos colaboradores de la PGR (Procuraduría General de la República), ese es el nivel de certeza", dijo.

Más allá de estas revelaciones, el libro está centrado en las biografías de las mujeres de los principales narcotraficantes mexicanos, entre ellas la esposa del 'Chapo', quien el pasado 30 de noviembre fue condenada a 36 meses de prisión por un tribunal de EE.UU. después de declararse culpable de conspiración para traficar drogas y lavar dinero del cártel de Sinaloa.

Hernández aseguró que su objetivo principal es que las mujeres involucradas hagan un #MeToo (uno de los lemas de los movimientos feministas) en los cárteles. "Que digan ya basta, que nos cuenten su sufrimiento y ayudarlas a salir de ahí, este no es un libro para condenar a nadie sino para que rompan el sistema patriarcal", agregó al convocarlas a que le escriban correos electrónicos.

La periodista precisó que hasta ahora no ha recibido ninguna demanda formal, pero si la hubiera, varios de sus testigos están dispuestos a presentarse ante los tribunales correspondientes para corroborar las afirmaciones que hace en el libro.

"Si alguien se sintiera realmente incómodo, ofendido, mis testigos pueden llegar a hablar. Yo he sido muy prudente, sabemos que dar nombres de personas es una cuestión muy seria, cuando lo hago es porque tengo al mil por ciento la información corroborada", dijo al advertir que la lista de personajes famosos relacionados con los narcos es todavía más larga, pero no los incluyó a todos porque todavía está investigando.

