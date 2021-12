Nueva York permitirá votar en las elecciones locales a los residentes que no sean ciudadanos estadounidenses

El Consejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves una ley para otorgar el derecho a a voto en las elecciones locales a los residentes que no sean ciudadanos estadounidenses, informa the New York Times.

"La ciudad de Nueva York se enorgullece de albergar a millones de inmigrantes trabajadores y contribuyentes, pero los que no son ciudadanos estadounidenses no tienen poder en las urnas para determinar quién les representa", señala en un comunicado el Consejo Municipal.

Se prevé que puedan votar las personas que cumplan con los siguientes requisitos: que sean residentes legales permanentes o autorizados a trabajar en EE.UU., que hayan vivido en Nueva York durante al menos 30 días consecutivos y que satisfagan las exigencias habituales de la Ley Electoral para participar en unas elecciones.

Los residentes extranjeros que cumplan con estas condiciones podrán empezar a registrarse el 9 de diciembre de 2022 y participar en las elecciones locales a partir del 9 de enero de 2023.

"En una de las ciudades más diversas del mundo, tenemos que garantizar una representación adecuada para todos los neoyorquinos", indicó Ydanis Rodriguez, miembro del Consejo Municipal e impulsora de la ley, quien agregó que "los inmigrantes de Nueva York son propietarios de más de la mitad de las empresas locales y aportan más de 190.000 millones de dólares al PIB de la ciudad".