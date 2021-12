"Uno de los presos políticos que cumple la sentencia más larga en el mundo occidental": Snowden condena el fallo de extraditar a Assange a EE.UU.

Edward Snowden, excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), condenó este viernes el fallo de la Justicia británica que autorizó la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Julian Assange es uno de los presos políticos que cumple la sentencia más larga en el mundo occidental. Todos los niveles del caso contra él han sido atravesados por la corrupción y el abuso del proceso. La gente lo justifica recitando memes para demostrar su lealtad. Esto es una distopía", escribió Snowden en su cuenta de Twitter.

Esta jornada el Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó la extradición del ciberactivista, señalando que está satisfecho con las garantías de la parte estadounidense de que Assange no será sometido a un duro régimen conocido como medidas administrativas especiales cuando esté bajo custodia en el país norteamericano. La defensa del fundador de WikiLeaks podrá presentar un recurso para objetar la decisión.

El exagente de la CIA amplió sus reflexiones en un hilo, apuntando que quienes aprueban el veredicto sostienen que Assange "no es un periodista", por lo que no está bajo la protección de la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU. que garantiza la libertad de expresión y de la prensa. De esta forma, asegura, los partidarios de la decisión "hacen 'lobby' sin saberlo para que los derechos de expresión y publicación se concedan solo a una clase de empresas mediáticas consagradas por el Estado".

"'Pero sus correos electrónicos', exige el partidario. '¡Rusia!'", continúa Snowden. "Los cargos contra Assange no tienen nada que ver con ninguno de los dos. Como dice incluso The New York Times, el caso del Gobierno es contra la premiada 'publicación en 2010 de archivos diplomáticos y militares filtrados por Chelsea Manning [exanalista de Inteligencia del Ejército de EE.UU. encarcelada por haber filtrado a WikiLeaks documentos secretos sobre las guerras del país en Afganistán e Irak]", explicó.

Finalmente, Snowden supone que quienes se inclinan a favor de la extradición creen que Assange "merece sufrir", porque "este bastardo simplemente" no es de su gusto, mientras que los pormenores de las acusaciones contra él no tienen importancia. "El castigo arbitrario a los que no son como tú por el delito de no ser como tú es el corazón mismo del fascismo al que dices oponerte. Las sociedades libres se basan en la tolerancia", concluyó.