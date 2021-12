López Obrador anuncia que el Gobierno de Israel ayudará en la extradición de Tomás Zerón, señalado por tortura en el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se comprometió a colaborar en la extradición del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIF), Tomás Zerón, quien está acusado de tortura y desaparición en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"Allá fue una persona a refugiarse y le dije [al primer ministro] que no podían, por la historia de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos. Y ya me contestó en positivo, que va ayudar el Gobierno de Israel para que no haya impunidad", dijo López Obrador en el marco de un evento realizado en el estado de Chihuahua.

El pasado 1 de octubre, López Obrador dio a conocer que había enviado una misiva a Bennett en la que le solicitó "su valiosa atención en este proceso de extradición, que es prioritario para nuestro país".

De acuerdo con el Gobierno mexicano, Zerón huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 tras conocerse las investigaciones en su contra por su participación en los delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de la escena del crimen y pérdida y ocultamiento de pruebas, en el marco de la causa de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La ilegal actuación de Zerón

Zerón tiene una orden de captura en México por haber participado en la tortura de Felipe 'R', un presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, que participó en el secuestro y desaparición de los normalistas.

El extitular de la AIC habría sometido a maltrato a dicho individuo para obtener una confesión que se alinease con la denominada "verdad histórica", como el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) llamó a su versión oficial de que los estudiantes habrían sido asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y, posteriormente, sus restos habrían sido arrojados al río San Juan.

Durante la Administración de López Obrador se reabrió el caso con la creación de una Comisión dedicada a investigar lo sucedido en septiembre de 2014. Como parte de estas indagatorias, se identificaron los restos del estudiante Christian Rodríguez Telumbre, que fueron hallados en la Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula. Así, se dio un cierre a la llamada "verdad histórica", que fue construida con base en confesiones obtenidas bajo tortura y alteración de pruebas.