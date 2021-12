Un prominente inversor asegura que China está ganando la guerra comercial con EE.UU. (y su economía se hará mucho más poderosa que la estadounidense)

Ray Dalio, multimillonario fundador de la empresa estadounidense Bridgewater Associates, que se dedica a la gestión de inversiones, advierte que China está ganando la guerra comercial iniciada hace cuatro años por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Al ser preguntado este jueves en el programa "Newsnight" de BBC sobre si China está superando a Estados Unidos en términos económicos, Dalio respondió afirmativamente y detalló que la tasa de crecimiento del gigante asiático, incluso a un ritmo lento, es aproximadamente el doble de la de los países occidentales que avanzan a ritmo rápido.

Además, el multimillonario predijo que la economía china se hará mucho más poderosa que la estadounidense.

La población de China es cuatro veces mayor que la de Estados Unidos; por eso, aun si su renta per cápita fuera dos veces menor, la economía del país asiático sería el doble de grande, explicó Dalio, recalcando que es mucho más probable que China sea "más grande y más fuerte" en la mayoría de los aspectos.

En su libro más reciente, 'Principles for Dealing with the Changing World Order' (Principios para enfrentar el cambiante orden mundial), que analiza los periodos más turbulentos de la historia política y económica de la humanidad con miras a pronosticar un posible futuro, Dalio escribe que los intentos estadounidenses de hacer que la cultura china sea similar a la suya pueden tener al final efectos contrarios, desatando un conflicto que agravaría la guerra comercial entre los dos países.

La guerra comercial fue iniciada en 2018 durante el mandato del 45º presidente estadounidense, Donald Trump, y empujó a las empresas del país norteamericano a reducir los sueldos, disminuir los márgenes de ganancia y aumentar los precios al consumidor.

Según cálculos de Moody's Analytics, la disputa privó a los ciudadanos de EE.UU. de al menos 300.000 puestos de trabajo solo en su primer año. En 2020, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York estimó que la guerra comercial había costado a las empresas estadounidenses 1,7 billones de dólares en capitalización bursátil.

Anteriormente, Dalio afirmó que EE.UU. "corre el riesgo de enfrentar una guerra con China". Ese peligro ha sido provocado, sobre todo, por varios malentendidos, explicó. Aunque admite que sus predicciones no son indiscutibles, el inversor y filántropo de 72 años vaticinó en su momento la crisis financiera global de 2008, así como la recesión económica causada por la pandemia del covid-19.

Siguiendo el patrón histórico formado en los últimos 500 años, nuevas catástrofes son inevitables en el futuro, aseguró Dalio. Es decir, si el inminente conflicto entre China y EE.UU. no lleva al derrumbe económico, eso lo hará algún otro factor.