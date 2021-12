Netanyahu responde al improperio de Trump, quien lo mandó a "joderse"

La oficina del exprimer ministro de Israel Benjamín Netanyahu respondió este viernes a las mordaces declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien en una entrevista arremetió contra Netanyahu por felicitar a su rival demócrata, Joe Biden, tras la victoria en las elecciones presidenciales de 2020, hecho que el norteamericano consideró como una traición.

"Netanyahu aprecia altamente la gran contribución del presidente Trump al Estado de Israel y su seguridad", cita el periódico Maariv las declaraciones de los representantes de Netanyahu, que recordaron que el exprimer ministro también "aprecia enormemente la importancia de una fuerte alianza" entre las dos naciones y buscaba reafirmar esas buenas relaciones a la hora de felicitar a Biden.

"Por lo tanto, era importante para él felicitar al presidente entrante", explicaron desde la oficina de Netanyahu.

Trump criticó al exprimer ministro israelí por adelantarse a otros líderes mundiales para felicitar a Biden por su victoria en las presidenciales de 2020 cuando, a su entender, aún se disputaban los resultados.

"Me gustaba Bibi. Me sigue gustando Bibi. Pero también me gusta la lealtad. La primera persona que felicitó a Biden fue Bibi. Y no solo lo felicitó, sino que lo hizo en una grabación", dijo Trump. "Lo hizo muy temprano, más temprano que la mayoría. No he hablado con él desde entonces. ¡Que se joda!", exclamó el exmandatario en una de las entrevistas que concedió al periodista Barak Ravid para su libro.