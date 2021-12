Un obispo italiano afirma delante de niños que Papá Noel no existe y que fue creado por Coca-Cola

Un obispo dijo en Italia ante un grupo de feligreses, entre los que había niños, que Papá Noel es "un personaje imaginario y no una persona real" y que su traje rojo, probablemente, es una creación de Coca-Cola para vender bebidas, lo que dejó desconcertados a los padres y obligó a la diócesis a dar explicaciones.

"No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca-Cola exclusivamente con fines publicitarios", comentó Antonio Staglianò, al final del festival de 'Artes Efímeras', en Sicilia, informaron medios locales.

Los padres se quejaron ante la diócesis, que más tarde publicó en Facebook una disculpa, en nombre del obispo. "Lamento esta declaración que ha llevado a la decepción de los más pequeños", escribió el reverendo Allessandro Paolino, director de comunicación de la diócesis.

El obispo solo pretendía "reflexionar con mayor conciencia sobre el significado de la Navidad y de las bellas tradiciones que la acompañan", explicó Paolino.

Por su parte, Staglianò explicó en un video difundido a los medios este viernes que Papá Noel es un personaje que se respalda de algún modo en la figura de San Nicolás de Mira.

"Queridos niños, yo no he dicho, como recordaréis bien, que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, histórica", asegura el obispo.

Partiendo de la premisa de que Papá Noel es San Nicolás, el obispo explica que los niños deben estar abiertos al sentimiento de ayuda mutua, a la solidaridad de los dones hacia los niños más pobres. En ese sentido, dijo que su intención era animar a los más jóvenes "a tener una idea más personificada de Papá Noel" y a "recuperar el verdadero sentido de la tradición cristiana de la Navidad" para poder vivir mejor la espera.

"Por lo demás, los niños saben que Santa Claus es papá o el tío. Así que nada de sueños rotos", comentó.