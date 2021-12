Las acciones de la empresa de equipos de ejercicio Peloton caen un 11 % tras el estreno de la secuela de 'Sexo en la ciudad'

Las acciones del fabricante de equipos de ejercicio Peloton Interactive cayeron un 11 % este 9 de diciembre, tras el estreno de 'And just like that', el regreso de la serie 'Sexo en la ciudad'.

'Spoilers' sobre la trama del programa aparecen a continuación.

La empresa atribuye la baja a la muerte de Mr. Big —el esposo de la protagonista Carrie Bradshaw — en el primer episodio a causa de un infarto después ejercitarse en una bicicleta estática Peloton.

Según la marca, el infarto del personaje no está directamente relacionado con su entrenamiento en la bicicleta. "'Mr. Big' vivió un estilo de vida, lo que muchos llamarían extravagante —incluyendo cócteles, puros y filetes grandes— y estaba en grave riesgo ya que tuvo un evento cardíaco previo en la sexta temporada", expresó la doctora Suzanne Steinbaum, cardióloga especialista en prevención y miembro del Consejo Asesor de Salud de Peloton.

"Más del 80% de todas las muertes relacionadas con el corazón se pueden prevenir mediante modificaciones en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Y aunque el 25 % de los ataques cardíacos cada año ocurren en pacientes que ya tuvieron uno (como Mr. Big), incluso entonces son muy, muy tratables, agregó.

Asimismo, una representante de la compañía dijo a Buzzfeed News que no sabía que HBO usaría su producto de la forma en que lo hizo.

Sin embargo, admitió que la empresa sabía que una de sus instructoras, Jess King, haría una aparición como entrenadora ficticia, pero por "razones de confidencialidad, HBO no reveló por adelantado a Peloton el contexto más amplio que rodea la escena", agregó.

La popularidad de la empresa aumentó en 2020 debido a la creciente popularidad de los entrenamientos en casa, en medio de las restricciones de la pandemia.