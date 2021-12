"Nos falta Patricio": Se suicida un joven que sufrió un trauma ocular durante una protesta en Chile

Patricio Pardo Muñoz, un joven de 26 años de Valparaíso que en 2019 sufrió un trauma ocular durante una protesta en Chile, se ha suicidado, según un comunicado publicado este viernes por la Coordinadora de Victimas por Trauma Ocular (CVTO).



"Tenemos la dolorosa misión de informar que nuestro compañero […] tomó la decisión de poner fin a su vida", reza el texto. "No logró salir de su depresión luego de ser mutilado por agentes del Estado y abandonado por el mismo", añade.

El organismo denuncia que Pardo Muñoz no recibió rehabilitación integral. "En esto hay responsabilidad directa del Estado que precarizó su vida y profundiza el abandono en reparación integral a todas las víctimas de violencia policial".

"Encontrar verdad y justicia"

"Hoy nuevamente nos disparan. ¡Ya basta!", continúa el texto. "No podemos seguir tolerando la violación a nuestros derechos humanos. No podemos seguir nuestros proyectos de vida en total abandono e impunidad", agrega el texto.

Asimismo, la CVTO indica que no pueden no repudiar como sociedad el actuar del "Estado asesino", causante de esta desgracia que "nos enluta a todos". "No estamos todos, falta Patricio", señala.

"Por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día", continúa. "No descansaremos hasta encontrar verdad y justicia", agrega el comunicado, en el que subrayan que seguirán en la lucha.

Violación de los DD.HH.

Tras conocerse la noticia, varias entidades y personalidades políticas han lamentado la pérdida del joven y han exigido que se haga justicia. "Nos unimos a la tristeza e indignación por otra víctima fatal más por las graves, masivas, y sistemáticas violaciones a #DDHH durante la revuelta social", tuiteó el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.

"¡Qué tristeza!" En el Día de los Derechos Humanos Patricio Pardo, joven víctima de mutilación durante el Gobierno del Sr. Piñera, se quitó la vida ante el abandono del Estado", escribió Camila Vallejo Dowling, diputada del Partido Comunista de Chile. "Urge un Gobierno comprometido con la reparación integral a las víctimas de las violaciones a los DD.HH.", concluyó.

Durante el estallido social vivido en Chile en 2019, la represión y la brutalidad policial contra los manifestantes dejó 34 muertos y miles de heridos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 101 víctimas sufrieron alguna lesión causada por trauma ocular, otras 20 reportaron estallido del globo ocular y en 31 casos se registró la pérdida de visión por trauma ocular irreversible.

