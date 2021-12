"Llegan los androides reales": Elon Musk celebra la llegada de robots con apariencia humana

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha vuelto este sábado a estremecer a los usuarios de Twitter con un tuit en el que celebra la llegada de los autómatas con apariencia humana.

"Llegan los androides reales", escribió el multimillonario al comentar la publicación de un video donde se muestra el robot con cabeza de forma humana Mesmer de la compañía tecnológica británica Engineered Arts.

En la grabación, publicada el 4 de diciembre en el canal de la empresa en YouTube, el robot imita las expresiones faciales.

"Esta es una pequeña prueba de movimiento para una cabeza de robot Mesmer. De nuevo, no son las imágenes generadas por computadora [CGI, por sus siglas en inglés]. Esta cabeza y cuello tiene 22 servoactuadores personalizados —solo 5 alrededor de la boca que no es suficiente para una buena sincronización de labios— por lo que no habla en este 'clip'", explican desde la compañía.

En la página web de Engineered Arts se detalla que los androides de modelo Mesmer pueden mostrar "una amplia gama de emociones humanas". Para poder hacerlo, estos autómatas están diseñados y construidos con los escaneos en 3D de personas reales, lo que les permite "imitar la estructura ósea, la textura de la piel y las expresiones humanas de forma convincente".