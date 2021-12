Reportan que Israel se prepara para un ataque militar contra Irán

Varios medios israelíes han reportado este sábado que el ministro de Defensa del país, Benny Gantz, ha notificado a Washington sobre sus planes de un posible ataque contra Irán.

Durante su visita a EE.UU., donde se reunió este jueves con el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Antony Blinken, Gantz declaró ante funcionarios norteamericanos que Tel Aviv ya dio instrucciones a los militares israelíes "para que se preparen para la opción militar", reportó la emisora del Ejército israelí, citando una fuente de seguridad.

El interlocutor de la radio afirmó que "Irán está cerca de producir suficiente material fisionable para una bomba nuclear", aunque no se apresuraría a "cruzar el umbral" por comprender la gravedad de un paso así.

A su vez, la fuente diplomática de The Jerusalem Post indicó que "no hubo veto" para el eventual ataque israelí. En todo caso, según los datos del periódico, los estadounidenses no expresaron su negativa al percatarse de las preparaciones pertinentes de Israel para emprender una ofensiva contra Irán.

Poco después de la reunión de Gantz con Austin, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, mencionó "otras opciones" que baraja el Gobierno norteamericano en el caso de que no logren resolver los desacuerdos con Teherán mediante la diplomacia, pero no se refirió explícitamente a la intervención militar.

"Dados los continuos avances del programa nuclear de Irán, el presidente ha pedido a su equipo que esté preparado en el caso de que la diplomacia fracase y debamos recurrir a otras opciones, y eso requiere de preparativos", declaró Psaki, precisando que las "opciones" podrían incluir "medidas adicionales para restringir aún más los sectores que le dan ingresos a Irán".