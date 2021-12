El director general de MicroStrategy cree que el bitcóin solo afronta "un riesgo legítimo"

El director general del desarrollador de 'software' MicroStrategy, Michael Saylor, cree que el bitcóin solo se enfrenta a un "riesgo legítimo", según lo declaró durante una entrevista concedida este jueves a Yahoo! Finance.



"El único riesgo legítimo es un 'cisne negro': un desconocido desconocido", explicó el empresario. "¿Ha sido pirateado? No. ¿Va a estar prohibido? No. ¿Se puede copiar? Lo copiamos diez mil veces. Cada copia ha fallado", añadió.

Un 'cisne negro' es un acontecimiento impredecible e inesperado para la sociedad que suele tener gran relevancia e impacto para los agentes socioeconómicos. Un ejemplo de este fenómeno sería el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Saylor opina que el valor de la popular criptomoneda siempre puede subir y argumenta que dos de los principales impulsores serán la inflación y la adopción del bitcóin por parte de las empresas tecnológicas, pues piensa que grandes compañías como Facebook, Google, Apple y PayPal lo aceptarán.

"No va a subir uniformemente en una curva exponencial perfecta, pero no creo que veamos un mundo donde la tecnología se desacelere y no creo que vayamos a ver un mundo en el que las monedas no sigan inflándose", señaló.

Empresa de propiedad digital

Por otro lado, el CEO de MicroStrategy explica que su compañía se ha convertido en lo que denomina empresa de propiedad digital. "Nuestros empleados y nuestros clientes están más felices, nuestra marca se ha incrementado en cien veces desde que asumimos la estrategia Bitcóin", aseveró.

Este jueves Saylor anunció vía Twitter que el desarrollador de 'software' ha comprado 1.434 bitcoines adicionales por unos 82,4 millones de dólares en efectivo. Asimismo, detalla que hasta el 9 de diciembre la compañía posee 122.478 bitcoines, por los que ha pagado alrededor de 3.660 millones de dólares.

Un día después, tras conocerse que la inflación anual de EE.UU. aumentó hasta el 6,8 % en noviembre, marcando el máximo de los últimos 39 años, el valor de la popular criptomoneda registró una subida de casi un 3 % en quince minutos, superando los 50.000 dólares.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!