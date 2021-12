Director de BioNTech responde a los rumores sobre su negativa a vacunarse contra el covid-19 (FOTO)

Ugur Sahin, director ejecutivo de la farmacéutica alemana BioNTech, que desarrolló una de las vacunas anticovid en colaboración con Pfizer, salió al paso este viernes de las acusaciones difundidas en las redes sociales que aseguran que no se ha vacunado contra el coronavirus.

Los rumores se basan en una entrevista para DW News, en la que Sahin revela que, de momento, no se le permite legalmente vacunarse contra el covid-19. Sin embargo, la entrevista original está fechada en diciembre de 2020.

Para desmentir estas acusaciones, Sahin publicó en su cuenta de LinkedIn una foto del momento de su vacunación, que tuvo lugar a primeros de 2021, y aseguró que, igual que su mujer, ya estaba vacunado con tres dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Según el directivo, sus amigos le instaban desde hace meses a que publicara una foto para comprobar su estatus de vacunado, pero se resistía a hacerlo.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, sosyal medyada aşı yaptırmadığına yönelik söylentilere, aşı olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. pic.twitter.com/lmQuijgRFL — ümit 624/1453 (@Mustafa14533) December 11, 2021

"Hasta ahora me he negado a hacerlo, porque creo que mi comunicación no debe centrarse en mí mismo. Creo que mi comunicación debe contribuir a la transparencia y proveer datos, hechos e ideas", escribió.

Según reveló Sahin, esta semana tenía previsto escribir una publicación sobre la investigación de la variante ómicron del coronavirus que está llevando a cabo su farmacéutica. "También quería explicar que habíamos empezado a desarrollar una vacuna para hacer frente a la variante ómicron —independientemente de que la necesitemos o no—, cuánto tardaremos en desarrollarla y que es importante que no esperemos la nueva vacuna, sino que continuemos aplicando las dosis de refuerzo como muestran los datos", detalló.

Sin embargo, Sahin cambió de planes y decidió compartir su experiencia al enterarse que un amigo suyo, que no se había vacunado, estaba luchando contra un caso severo de covid-19 en la UCI. "No le pregunté por qué no lo había hecho. La gente tiene razones diferentes y personales. Sin embargo, la raíz más común parece ser el miedo, a menudo fomentado por la información falsa y la desconfianza", dijo.

"No es fácil combatir el miedo con hechos y cifras. A veces el miedo puede ser combatido mejor al compartir tus propias experiencias", explicó el director ejecutivo de BioNTech.