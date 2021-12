"Por favor, rezad por nosotros": una mujer atrapada en una fábrica tras el paso del tornado en Kentucky pide ayuda en vivo (VIDEOS)

Kyanna Parsons-Perez fue una de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de una fábrica de velas la noche del pasado viernes en la ciudad de Mayfield (Kentucky, EE.UU.), arrasada por un devastador tornado que dejó a su paso decenas de muertos.

Cuando los trabajadores no pudieron contactar con los servicios de emergencia, la mujer decidió no quedarse de brazos cruzados y empezó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para que los internautas pudieran buscarles ayuda.

En las transmisiones, que fueron grabadas completamente a oscuras, y que a veces se cortan por la mala cobertura, se oyen gritos y lamentos de los trabajadores desesperados. "No muevas por favor", grita una mujer, mientras Parsons-Perez explica que no pueden moverse para que la pared no caiga aún más.

"No sé quién está viendo esto. Hemos sido golpeados por un huracán. Estoy en el trabajo en Mayfield y estamos atrapados", dice Parsons-Perez.

"Por favor, rezad por nosotros", rogó la mujer a quien pudiera estar viéndolos. "Creo que nos encontrarán, pero temo que seré la última persona a la que lleguen", dice la mujer.

Si bien confiesa que tiene miedo, la mujer intenta tranquilizarse a sí misma y a los demás trabajadores. "Te lo prometo, vamos a estar bien", asegura la autora de los videos en otra grabación. "Mi cumpleaños es dentro de unas horas, ya son casi las diez, cantadme 'Cumpleaños feliz'", le pide a sus colegas en su intento por distraerlos.

En un video publicado horas después, la mujer explicó entre lágrimas que la habían salvado del edificio destrozado.

Se teme que más de 100 personas hayan muerto a causa de los tornados y severas tormentas que han azotado Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee y Misuri.