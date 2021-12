Putin recuerda que había agentes de la CIA dentro del Gobierno ruso tras la caída de la URSS y cómo él los depuró "a todos"

No es la primera vez que el presidente ruso recuerda la injerencia de EE.UU. en los asuntos internos del país durante aquel periodo turbulento.

En la década de 1990, el Gobierno de la Rusia postsoviética estaba plagado de agentes de la CIA que, finalmente, tuvieron que ser apartados y enviados de regreso a Estados Unidos, recordó el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante una reunión del Consejo para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, Putin puso esta semana el ejemplo de los agentes estadounidenses dentro del Gobierno ruso para demostrar cómo los países extranjeros intentan interferir en los asuntos internos del país.

"A principios de la década de los años 2000 ya depuré a todos, pero a mediados de la década de 1990 teníamos como asesores y empleados oficiales del Gobierno [...], como se puso de relieve después, a miembros del personal de la CIA", dijo el mandatario.

El dirigente ruso precisó que estas personas incluso fueron encausadas en EE.UU. ya que, como empleados de la CIA, habían participado en la privatización en Rusia, lo que es contrario a la legislación estadounidense.

Según Putin, algunos especialistas estadounidenses estaban presentes en instalaciones de armas nucleares rusas e incluso tenían la bandera estadounidense sobre sus escritorios.

"Vivían y trabajaban allí. No necesitaban instrumentos tan sutiles de injerencia en nuestra vida política porque, de todos modos, lo controlaban todo", subrayó.

No es la primera vez que Putin menciona la interferencia de Washington en los internos asuntos de su país, en particular inmediatamente después de la desintegración de la URSS, durante la era de Borís Yeltsin (1991-99). En 2013, declaró que agentes de la CIA habían trabajado en el entorno de Anatoli Chubáis, el ex viceprimer ministro que supervisó los procesos de privatización en el país durante la traumática transición al capitalismo.