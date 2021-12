Subastan como tokens no fungibles entrevistas en audio de Los Beatles no escuchadas "en décadas"

Entrevistas de los cuatro miembros de Los Beatles no escuchadas "en décadas" fueron subastadas esta semana como tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), según el portal Voices of Classic Rock Archive (VOCR) que organizó la puja. "La subasta representa la primera vez que se ofrecen al público en general las NFT de entrevistas con íconos de la música rock", aseguran en el sitio web.

Los materiales en forma de NFT se denominan: 'A Day in the Life' (Un día de la vida) dedicado a John Lennon; 'Chaos and Creation in the Backyard' (Caos y creación en el patio trasero) a Paul McCartney; 'Abbey Road' (Camino de la abadía) a George Harrison y 'His Lost Medallion' (Su medallón perdido) a Ringo Starr.

El archivo de VOCR contiene 650 entrevistas históricas y programas de radio "con prácticamente todos los grandes íconos de la música rock durante el período comprendido entre 1964 y 2008".