Si la OTAN no responde a la solicitud de garantías de seguridad de Rusia existe la amenaza de una nueva confrontación, advierte la Cancillería rusa

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, declaró durante una entrevista con RIA Novosti que una nueva ronda de confrontación es posible si la OTAN y EE.UU. no proporcionan garantías de que no se desplegarán armas prohibidas por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y Menor (INF), del que Washington se retiró el 2 de agosto de 2019.

"Habrá una confrontación, una siguiente ronda, aparecerán los mismos medios por nuestra parte. Ahora no hay [tales armas], está en vigor una moratoria unilateral, instamos a la OTAN y EE.UU. a adherirse a esta moratoria", dijo el viceministro. Riabkov detalló que anteriormente los representantes de Washington y la Alianza habían pedido en respuesta que Moscú "eliminara sistemas que llevaron a la ruptura del Tratado INF", "como si no hubieran sido otras consideraciones geopolíticas" las que impulsaron la salida de EE.UU. del acuerdo. "Pero ya no lo dicen, simplemente no reaccionan a nuestras propuestas", agregó.

Según el viceministro, "la falta de progreso en dirección de la solución político-diplomática de este problema llevará a que nuestra respuesta sea militar y militar-técnica".

Durante otra entrevista, concedida al periódico Izvestia, Riabkov declaró que la expansión de la OTAN contradice desde hace tiempo el principio de que la libertad de formar parte de alianzas no debe ir en detrimento de la seguridad de otros países.

El viceministro prometió que Moscú va a "llamar la atención de sus oponentes" al hecho de que "la libertad de entrar en alianzas no puede ser absoluta" porque funciona "al igual que en la sociedad" y se rige por el principio de que "la libertad de un individuo termina ahí donde atenta contra la libertad de otro".

"Si los oponentes actúan en contra, verán que su seguridad no se va a reforzar: las consecuencias para ellos van a ser duras", aseveró Riabkov, en referencia a la potencial expansión de la OTAN cerca de las fronteras rusas.

