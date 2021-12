Sacan a la fuerza de un lujoso hotel venezolano a un actor vestido de mujer porque "su identificación no coincide con su género" (VIDEO)

Un artista venezolano vestido de mujer grabó el momento en el que fue sacado de un lujoso hotel en Caracas porque "su identificación" no coincidía "con su género" y "por ser homosexual", según afirmó en sus redes sociales. Tras recibir la denuncia, la Justicia del país suramericano designó a un fiscal para el caso e inició una investigación.

El actor Alejandro Solórzano Jiménez, que se define como un artista de la transformación en su cuenta de Instagram, y que encarna al personaje femenino 'La Chiky Lorens', presentó una denuncia ante el Ministerio Público por discriminación y agresión por su orientación sexual por parte del personal del Hotel Pestana, ubicado en el pudiente municipio Chacao, en la capital venezolana.

#Ante denuncia recibida por el @MinpublicoVE del artista Alejandro Solorzano Jiménez sobre actos de discriminación y agresión por su orientación sexual hechos por el personal del Hotel Pestana: designado el Fiscal 94 Nac #DDHH a objeto de iniciar investigaciones correspondiente — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 12, 2021

Solórzano difundió en sus redes sociales un fragmento del video que recoge el momento en el que una mujer del personal de seguridad, que intenta tapar la cámara con la mano, le indica al vigilante que lo saque. El actor, a quien solo se le escucha la voz porque estaba grabando lo ocurrido, gritaba que no lo tocaran y que lo estaban sacando del hotel "por ser homosexual".

Ya en las afueras, y visiblemente alterado, hizo otro clip donde se preguntó la razón por la cual la gerente del establecimiento le dijo que, debido a que su identificación no coincidía con su género, no podía entrar al establecimiento de cinco estrellas.

Hotel Pestana Caracas discriminó a la artista travesti "La Chiky Lorens" por su identidad de género https://t.co/lOKnJeqfDQpic.twitter.com/FSDP59aNYf — Monitoreamos (@monitoreamos) December 11, 2021

El hotel dio su versión de lo sucedido en un par de comunicados que colgó en su cuenta de Instagram. En el primero informa que, según una resolución del Ministerio de Turismo, toda persona que ingrese a las instalaciones debe estar debidamente identificada y presentar la cédula de identidad o pasaporte vigente.

En un segundo escrito reitera la información del primero y agrega que "cuida y protege celosamente" la intimidad de sus huéspedes, "lo que incluye sus preferencias, cultura, género y religión", por lo que "todos serán bienvenidos", pero se les exigirá la documentación personal.

¿Qué pasó?

En un video de casi 30 minutos, el actor venezolano explicó con más detalle, y mucho más sereno, lo que le ocurrió en el hotel caraqueño.

"Me pasó algo vergonzoso y humillante", fueron sus primeras palabras. Luego agregó que en 20 años que tiene encarnando al personaje de 'La Chiky', no le había pasado algo así.

Según su relato, su sobrina se encontraba en una habitación del lujoso recinto porque allí le harían una sesión de fotos previa a su fiesta de 15 años. Por ello, Solórzano fue al hotel vestido como su personaje para hacer, junto a su familiar, unos videos de publicidad acordados con la casa de alquiler de trajes que le proporcionó el atuendo a la joven.

Ya en la recepción, como no tenía una cédula que concordara con su atuendo, la gerente y otra empleada dieron la orden de que lo sacaran. A su sobrina también la expulsaron del recinto.

"Las dos mujeres se sintieron las dueñas del mundo: el marico aquí no, porque este es un hotel de prestigio", denunció en el clip.

"Yo no sé si es rabia o tristeza, pero lo que acaba de pasar me dejó sin palabras. Si yo fuera transexual y no tuviera documento de identidad, porque en Venezuela no se puede cambiar aunque cambien tu identidad de genero, ¿qué pasaría?", cuestionó.

Más adelante, agregó: "Si usted es homosexual y le sucede esto o descubren que es homosexual, lo van a sacar, van a sacar a su sobrina, le van a hacer un 'show' y lo van a sacar por el brazo".

Reacciones

Al momento de introducir la denuncia junto a sus abogados y representantes de la comunidad LGBTI del Ministerio de Turismo, Solórzano manifestó en otro video que estaba visibilizando lo que le pasa a muchas personas que por temor y amenazas se callan.

"Ofendieron a un venezolano que pertenece a un colectivo, quienes me han llamado payasa y que dicen que lo hago para buscar 'likes', quiero decirles que también levanto la voz por ustedes, para que el día de mañana puedan entrar con su cédula adonde quieran y nadie pueda decir nada", explicó.

Las reacciones en las redes han sido mayoritariamente de apoyo, sin embargo, algunos internautas defienden la postura del hotel debido a que argumentan que por seguridad el atuendo y la identificación deberían coincidir.

Un aplauso a la gente de el Hotel Pestana! Hicieron lo correcto! La identificación no coincide contigo? No te puede permitir el hospedaje por motivos de seguridad para el personal y otros huéspedes! No tiene nada que ver “tu genero” eso es básico en todos los hoteles! — Rag  (@Rag519_) December 11, 2021

En Caracas, el pasado domingo se llevó a cabo una caminata por los derechos de la comunidad LGBTI, donde también denunciaron la discriminación contra el actor.

Hoy, #12Dic, organizaciones y activistas por los DDHH LGBTIQ+ caminamos en rechazo a la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género y en apoyo a Chiky Lorens (@chikydivaccs).#NoMásDiscriminaciónpic.twitter.com/8zyRQgRqyI — Génesis Millán ▕⃝⃤⁩⁩ (@bruksimp19) December 12, 2021

Así se llevó a cabo la caminata por los Derechos Humanos LGBTIQ+ en la ciudad de Caracas, ante los hechos de discriminación a la artista @ChikyDivaccs en el Hotel Pestana. pic.twitter.com/cl9G3tjxVy — Género Conciencia (@GneroConcienci1) December 12, 2021

Si bien en el país suramericano no hay una ley específica para amparar a las personas por su identidad de género, en algunos instrumentos legales se establece el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, recoge la red LGBTI de Venezuela.