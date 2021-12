"Es un desastre ecológico": un derrame genera un 'río de petróleo' en Argentina (VIDEOS)

"Derrame total. Cañería de [la empresa] Oldelval. Esto es un desastre ecológico". Así relató las imágenes el cibernauta que se topó con esta enorme fuga de crudo y, en medio del estupor, grabó la escena para denunciar públicamente este atentado contra el medio ambiente, calificado como el incidente más grave de los últimos diez años en la zona.

#AhoraEnorme derrame petrolero en la provincia de Río Negro. pic.twitter.com/bFKWtq1HIe — Enrique Viale (@EnriqueViale) December 10, 2021

"Ahí lo ven. Un río. Un río de petróleo", se escucha en otro video, donde se puede ver el caudal de un componente líquido y negro, circulando sobre la tierra patagónica.

QUE NO TE MIENTAN: VACA MUERTA ES MUERTEEsto que estás viendo es un derrame de petróleo en Medrano, provincia de Río Negro. Dicen que fue "una falla" en el sistema troncal de oleoductos de la compañía Oleoductos del Valle (Oldelval)... pic.twitter.com/gfsNJJ8WwA — Revista Cítrica (@revistacitrica) December 12, 2021

"El siniestro", como lo definió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, ocurrió en un yacimiento llamado Medanito, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Catriel, en la provincia sureña de Río Negro.

¿Qué ocurrió?

El último viernes se registró una falla en un caño de 16 pulgadas, dentro de un territorio extractivista perteneciente a la firma Petróleos Sudamericanos. El conflicto se produjo en uno de los caños de Oldelval, una compañía nacional líder en el transporte petrolero, que tiene a su cargo el 100 % del petróleo shale de Vaca Muerta —uno de los yacimientos más importantes del país— y el 70 % del petróleo de la Cuenca Neuquina.

En general, este tipo de fallas ocurre por la corrosión del tubo, al no soportar la presión interna. Por eso, deben realizarse revisiones constantes. Según informó el sitio especializado Econojournal, para 2021 la empresa tenía previsto supervisar 2.166 kilómetros en la red de ductos, y para junio de este año todavía restaba un 60 % de la tarea.

Cuando se produjo el problema, el bombeo era ascendente, es decir, la sustancia oscura viajaba hacia arriba, contra la gravedad. Al notar la rotura, se ordenó cerrar la válvula de contención, a unos 30 kilómetros del lugar. Entonces, como tenía el paso cerrado, el simple efecto gravitatorio hizo que el petróleo bajara hacia la estación de bombeo, hasta que empezó a brotar y se esparció en el medio ambiente. El desastre ya estaba hecho.

"Evitar su desplazamiento"

Este domingo el Ministerio de Ambiente nacional informó que envió a su Brigada de Control Ambiental (BCA) para inspeccionar la zona. "Viajó con dos premisas: ayudar en la contención de la emergencia, y tomar todos los registros para evaluar la magnitud del daño y el trabajo de remediación que hay que hacer más adelante", le dice a RT el viceministro, Sergio Federovisky.

Ahora, los enviados están intentando "determinar cuáles fueron los motivos del derrame". También deben asegurarse de que no hayan nuevas filtraciones, "recuperar la mayor cantidad de crudo derramado y evitar su desplazamiento". Esto se puede lograr con barreras de contención o mecanismos similares, señala el funcionario.

Mediante la Brigada de Control Ambiental (BCA) evaluamos el daño ambiental en la zona de derrame de petróleo en Río Negro.Leé más > https://t.co/5QTblAwAplpic.twitter.com/9ppnN1e8wF — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) December 13, 2021

El Ministerio ya adelantó que le está exigiendo a Oldelval la presentación del seguro de caución correspondiente. Se trata de un resguardo económico para que, ante incidentes, los gastos para reparar el daño no recaigan sobre el Estado. "Es lo que determina la norma, frente a una empresa que realiza una actividad de riesgo ambiental", subraya Federovisky.

Igualmente, ¿esta política no podría conllevar a que particulares adinerados tengan 'vía libre' para cometer este tipo de hechos? "No me parece, al contrario", contesta el entrevistado. Y completa: "La inexistencia de un seguro ambiental permitió que la mayor parte de las empresas funcionaran con liviandad. Provocaban un daño, accidental o intencional, y dejaban que el pasivo quedara en manos del Estado".

Pero, más allá del seguro económico, ¿denunciarán el hecho ante la Justicia? El viceministro responde: "Esto no invalida que en el día de mañana, habiéndose evaluado los orígenes y consecuencias, se pueda iniciar una acción legal, si hay cuestiones que lo ameriten. Una cosa no quita la otra. Le empresa puede tener un seguro ambiental para la remediación del daño, pero si se demuestra que hubo negligencia, podría caber una sanción penal".

La responsabilidad del Estado

A nivel provincial ocurre una situación llamativa. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático comunicó este "incidente de grandes proporciones", pero aclaró que la "autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía de la Nación". Es decir, la oficina gubernamental a cargo de controlar el transporte de petróleo, que depende de Presidencia.

Por otro lado, este martes la provincia informó que "la empresa ya retiró más de 1.300 metros cúbicos de terreno afectado y prácticamente se terminó de recuperar todo el líquido". A su vez, la cartera ambiental de Río Negro dispuso que la compañía reforeste el lugar y se contrate a un veterinario, para atender a los animales que se vieran afectados.

Sin embargo, la titular de la Secretaría provincial es cuestionada por estar en 'ambos lados del mostrador': Dina Migani y su marido fundaron la empresa Quinpe, hoy administrada por sus hijos. Esta firma, dedicada a los químicos, tuvo entre sus clientes a Petrobras, YPF, Entre Lomas, Halliburton y TGS, las mismas compañías que deberían ser fiscalizadas por el Estado, en un claro conflicto de intereses.

"Excelencia, confiabilidad y transparencia"

Al reconocer la noticia, Oldelval destacó que no se produjeron heridos. También activó un protocolo de actuación y dispuso 20 camiones para contener la expansión del derrame.

En su sitio web, la empresa se presenta como "uno de los diez mejores lugares para trabajar en Argentina", con más de 300 "colaboradores", entre personal propio y contratado. Incluso remarcan su "gestión reconocida por su excelencia, confiabilidad y transparencia", a través "de un desempeño sustentable".

En su sitio web no se pueden ver los comentarios de los cibernautas, pero en posteos de Instagram sí: "Gracias por destruir la naturaleza", respondió una usuaria.

