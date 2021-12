¿Las Momias de Guanajuato se trasladarán a un centro comercial? La polémica por estas piezas llega hasta López Obrador y la Unesco

Desde hace meses hay una gran polémica en torno a las Momias de Guanajuato, un conjunto de cuerpos momificados naturalmente –descubiertas después de la exhumación en tumbas del cementerio municipal de Santa Paula– que se han convertido en una de las mayores atracciones turísticas de ese estado mexicano.

Estas piezas, que son más de 100, permanecen exhibidas en el Museo de las Momias de Guanajuato, un recinto de sitio que se encuentra en la explanada del propio cementerio.

La controversia en torno a estas momias se generó después de que se conoció un proyecto de la administración del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, para construir un nuevo Museo de las Momias, denominado Mumo, a donde se trasladaría la reconocida colección.

Pero el rechazo a esta iniciativa es porque el proyecto contempla un área de centro comercial, con más de 50 locales. Únicamente el 24 % de la construcción será destinada para exhibición de las momias, reseña Excélsior.

El proyecto ya recibió el aval del Congreso del estado, que aprobó un crédito de 70 millones de pesos (alrededor de 3,3 millones de dólares) para la obra.

Entre sus oponentes está la exdirectora del Museo de las Momias y actual regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, Paloma Robles, quien ha organizado protestas para intentar detener la iniciativa.

"Nos queda claro que [ese proyecto] no obedece en la racionalidad, la argumentación ni la lógica. Obedece a razones que no son confesables y que no se pueden explicar, porque son ilegales. Frente a este atropello nos queda defendernos igual, con la ley", dijo en declaraciones a La Jornada.

Piezas en deterioro

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que revisaran el caso y emitieran su opinión al respecto.

"Hay que cuidar el patrimonio artístico, cultural de México, defenderlo, porque eso es lo que nos da nuestra identidad, por eso México es excepcional en el mundo, es un país extraordinario por sus culturas y su pasado histórico", comentó el mandatario.

Señaló que el procesó se hará de manera respetuosa con la "soberanía del municipio y del estado" de Guanajuato, pero insistió en que es necesario hacer las evaluaciones pertinentes porque se trata de "patrimonio cultural de todos".

López Obrador criticó que haya "quienes piensan nada más en el negocio", al tiempo que lamentó que la construcción de centros comerciales sea "algo que proliferó muchísimo".

David Jiménez Guillén, director del Centro INAH Guanajuato, alertó en octubre pasado sobre el riesgo que corren las momias por el uso que le han estado dando como objetos de distracción y entretenimiento, y admitió que se han identificado huellas de deterioro en las piezas.

"Son más de 117 cuerpos [que muestran signos de deterioro] y que han sido objeto de distintas intervenciones de menor a mayor grado", manifestó, citado por Excélsior.

Al respecto, añadió: "La recomendación que siempre hemos hecho en el INAH es que no se muevan, que no se estén trasladando".

Perder su calidad de patrimonio

Guanajuato es parte del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) desde 1988.

Frédéric Vacheron, representante de la Unesco en México, en un oficio entregado a Robles, alertó que la ciudad podría perder su calidad de ciudad patrimonio en caso de darse la construcción del nuevo museo de momias, reseña Noticias MX Político.

De acuerdo con Vacheron, las nuevas obras podrían "modificar el valor universal excepcional de la ciudad de Guanajuato", por lo que "deberán ser notificadas al Comité de Patrimonio Mundial".