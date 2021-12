La empresa deportiva Peloton publica un final alternativo a uno de los episodios de la secuela de 'Sexo en la ciudad' que hizo caer sus acciones

La compañía Peloton Interactive lanzó este domingo un anuncio en respuesta a una de las escenas del estreno de 'And just like that', después de registrar una caída del 11 % en sus acciones tras el estreno de la secuela de 'Sexo en la ciudad'. Las acciones del fabricante de equipos de ejercicio se han desplomado un 75 % en lo que va de año y el pasado viernes alcanzaron un mínimo de 52 semanas, con un precio de 37,67 dólares, según CNBC.

'Spoilers' sobre la trama del programa aparecen a continuación.

La empresa atribuye la baja a la muerte de Mr. Big —el esposo de la protagonista Carrie Bradshaw— en el primer episodio a causa de un infarto después ejercitarse en una bicicleta estática Peloton.

Para hacer frente a las consecuencias negativas hacia la compañía, Peloton decidió publicar un clip con un final alternativo, reviviendo al personaje. En el anuncio, Mr. Big, interpretado por el actor Chris Noth, aparece sentado frente a una chimenea junto a Allegra, su entrenadora favorita, interpretada por Jess King, la instructora real de Peloton.

"Por nuevos comienzos", dice Noth, afirmando que se siente "genial". "¿Tomamos otro paseo? La vida es demasiado corta para no hacerlo", propone Mr. Big en el video que muestra dos bicicletas al fondo detrás de su sofá.

El anuncio se elaboró en colaboración con la empresa de marketing del actor Ryan Reynolds, Maximum Effort, en tan solo 48 horas. "Y así, se le recordó al mundo que el ciclismo regular estimula y mejora el corazón, los pulmones y la circulación, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares", dice el actor a través de la voz en off al final del clip. "El ciclismo fortalece los músculos del corazón, reduce el pulso en reposo y reduce los niveles de grasa en sangre. Está vivo".

Anteriormente, la doctora Suzanne Steinbaum, cardióloga especialista en prevención y miembro del Consejo Asesor de Salud de Peloton, también se pronunció respecto a la muerte de Mr. Big y señaló que el infarto del personaje no está directamente relacionado con su entrenamiento en la bicicleta.

"'Mr. Big' vivió un estilo de vida que muchos llamarían extravagante —incluyendo cócteles, puros y filetes grandes— y estaba en grave riesgo ya que tuvo un evento cardíaco previo en la sexta temporada", afirmó la especialista. "Más del 80% de todas las muertes relacionadas con el corazón se pueden prevenir mediante modificaciones en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. Y aunque un 25 % de los ataques cardíacos cada año ocurren en pacientes que ya tuvieron uno (como Mr. Big), incluso entonces son muy, muy tratables", agregó.