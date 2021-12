Muere a los 39 años el exluchador profesional Jimmy Rave meses después de que le amputaran las dos piernas

El exluchador profesional estadounidense Jimmy Rave, que pasó gran parte del año en el hospital tras sufrir tres amputaciones, murió el domingo pasado en Filadelfia a los 39 años.

El agente de lucha libre Bill Behrens compartió este lunes mediante Twitter un comunicado sobre la muerte de Rave. "James tenía desde hacía años problemas de adicción a las drogas. Estos problemas provocaron la amputación de un brazo y, más tarde, de las dos piernas".

En octubre, Rave compartió en Twitter la noticia de la amputación de sus piernas, publicando una foto en blanco y negro de sí mismo después de la operación junto con el texto: "Aparentemente es hora de sincerarme. El pasado mes de junio empecé a tener problemas para caminar y fui a mi cirujano. Determinó que tenía SARM en ambas piernas y que había que amputarlas inmediatamente".

Rave, cuyo nombre real era James Michael Guffey, empezó a luchar en 1999 y fue dos veces campeón de los pesos pesados de la National Wrestling Alliance. El popular luchador realizó una gira por Japón tanto con Dragon Gate Wrestling como con New Japan Pro Wrestling, donde en 2008 compitió en el torneo 'Best of the Super Junior'.