Al menos 35 hospitalizados en Florida con graves hemorragias tras consumir marihuana sintética

Al menos 35 personas han sido hospitalizadas en Florida (EE.UU.) por hemorragias graves después de fumar marihuana sintética que compraron a traficantes locales, según comunicó este lunes el Centro de Control de Intoxicaciones del estado. Las autoridades emitieron una advertencia después de que decenas de residentes del condado de Hillsborough comenzaran a sangrar de forma incontrolada tras consumir la droga, también llamada 'spice'.

"Se presentaron efectos clínicos significativos como sangre en la orina, hemorragias espontáneas por la nariz, moretones fáciles y mucha gente enferma ", señaló Fred Aleguas, codirector del Centro de Información de Envenenamiento de Florida en Tampa, citado por medios locales. "No me sorprendería que acabáramos con algunas víctimas mortales", agregó. Hasta el momento no han rastreado el origen del brote, pero creen que comenzó hace poco más de una semana.