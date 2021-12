Condenan a los miembros de CyberBunker, el provevedor de Internet que operaba desde un viejo búnker de la OTAN y permitía delitos en la Red oscura

Este lunes fueron condenados a prisión en Alemania los operadores del proveedor de servicios de alojamiento en Internet CyberBunker, acusados de complicidad en cientos de miles de transacciones ilegales en la web. El juicio tuvo lugar en un tribunal de la ciudad de Trier y es considerado uno de los más importantes por delitos cibernéticos en el país.

El principal involucrado, de nacionalidad neerlandesa, recibió una pena de cinco años y nueve meses de cárcel. Seis personas más fueron condenadas a entre dos y cuatro años de prisión y otra recibió una sentencia suspendida de un año, detallaron medios locales.

La justicia acusó a los ocho individuos de fundar una organización criminal, refiriéndose al ya desaparecido CyberBunker, y de ayudar e incitar más de 240.000 delitos. Al perecer, delincuentes de todo el mundo habrían utilizado sus servidores para llevar a cabo negocios ilegales en los mercados de la Red oscura —la parte de la web oculta no indexada por los motores de búsqueda—, la mayoría vinculados al tráfico de drogas. Además, al parecer ofrecían protección digital a los delincuentes contra el acceso estatal a cambio de dinero.

CyberBunker operaba inicialmente desde un viejo búnker de la OTAN en Países Bajos, pero más tarde se mudó a otro búnker en Alemania. Este último fue allanado por la Policía en 2019 y en él se encontraron más de 400 computadoras con miles de servidores virtuales que al parecer alojaban contenido de la Red oscura ('dark web' o 'darknet') relacionado con armas, drogas, datos robados y asesinos a sueldo, entre otros.

Inicialmente, CyberBunker se promocionaba como un servicio para alojar "cualquier sitio web, excepto pornografía infantil y cosas relacionadas con el terrorismo", pero su clientela creció a lo largo de los años. Se cree que entre sus usuarios estaban el motor de búsqueda y rastreo The Pirate Bay —acusado de piratería— y operadores de los grandes mercados de la Red oscura como Wall Street Market y Fraudsters, ambos ya fuera de servicio. También sirvió como uno de los muchos espejos de Wikileaks.

El juicio por este caso comenzó en octubre de 2020, ha durado 79 días y no tiene precedentes desde el punto de vista legal, ya que en Alemania operar un centro de datos que aloja sitios ilegales solo es delito si sus operadores conocen las actividades y no toman medidas. El principal acusado aceptó los cargos de actos delictivos en sus servidores con aprobación, pero los demás afirmaron no haber tenido conocimiento de que los servidores alquilados albergaran contenido ilícito. De acuerdo con el diario Der Spiegel, la reciente sentencia aún no es definitiva y puede ser apelada por la defensa.