Maduro en la Cumbre del ALBA: "Uno se pregunta si están utilizando alguna variante del coronavirus para la manipulación de la opinión pública"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó las acciones que se han tomado a partir de la aparición de nuevas variantes del coronavirus y se preguntó si estas cepas son usadas para el beneficio de "los poderes del capitalismo mundial".

"Uno a veces se pregunta, ¿será que están utilizando algunas de las variantes (del coronavirus) para alarmar más de la cuenta al mundo?", expresó el mandatario en la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se celebra este martes en Cuba.

En el mismo sentido añadió: "¿Será que los poderes del capitalismo mundial y los medios de comunicación y los laboratorios poderosos del mundo utilizan a veces unas variantes o algunas circunstancias del coronavirus para aumentar sus ganancias, para manipular la opinión pública, para manipular los precios de algunos commodities, entre ellos el petróleo?".

El mandatario indicó que se hace estas preguntas porque "cada vez que aparece una nueva variante se caen las bolsas" y afecta a otros sectores. Puso como ejemplo el caso de la variante ómicron, que cuando se notificó al respecto, en noviembre pasado, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación, "el petróleo en un día pasó de 82 dólares el barril a 56".

Luego de ello, dijo, al final, de acuerdo con las investigaciones científicas, se ha descubierto que se trata de una cepa que "pareciera más contagiosa, pero no más letal" que la que ya se han conocido y enfrentado previamente.

"Injusto orden económico"

Previo a las declaraciones de Maduro en la Cumbre del ALBA-TCP, intervino el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien también se refirió a la pandemia del coronavirus y sus consecuencias.

"Con la pandemia crecieron los índices de pobreza, desempleo y desigualdad en América Latina y el Caribe. El injusto orden económico internacional y el papel secundario reservado dentro del mismo para la región, han agravado este panorama para nuestros pueblos", manifestó.

El mandatario cubano indicó que, "de modo criminal", se aplican "medidas proteccionistas" que obstaculizan e incluso impiden a los países más necesitados, el acceso urgente a insumos médicos, respiradores artificiales, vacunas, medicinas, personal de salud y pruebas de diagnóstico.

"Bajo esas condiciones resultan lógicamente insuficientes los planes globales para enfrentar el covid-19 y la crisis económica y social que la pandemia provoca", enfatizó.

"Lo más terrible, es que la emergencia global de salud no impidió que se continuarán tomando decisiones neoliberales que favorecen el saqueo de recursos de las empobrecidas naciones del sur", dijo Díaz-Canel.

En particular, dijo que "el imperialismo estadounidense", consciente de la dramática situación por la pandemia, "no solo no detuvo, sino que reforzó sus planes de dominación y hegemonía" sobre América Latina y el Caribe.

Justamente en la XX Cumbre del ALBA-TCP, que se lleva a cabo en el Palacio de la Revolución, en La Habana, el tema principal es la búsqueda de acciones y estrategias para afrontar los efectos de la pandemia en la región, que ha sido la más golpeada, y proponer acciones concretas dirigidas a los países más desfavorecidos, ante la entrada en la "nueva normalidad" o pospandemia.

