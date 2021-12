Un columnista mexicano compara a López Obrador con Hitler, las redes estallan por el exabrupto y el presidente responde

El escritor y poeta mexicano Javier Sicilia hizo una analogía poco afortunada que lo puso en el centro de la polémica en redes sociales: comparó al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, con Adolf Hitler, y calificó al proceso político que encabeza el mandatario como "la versión mexica del Tercer Reich".

En una columna de opinión, titulada "En el espejo de Hitler", Sicilia arremetió específicamente contra el masivo acto que lideró López Obrador a principios de este mes, en el Zócalo de Ciudad de México, para celebrar los tres años de lo que su gestión ha denominado como la 'Cuarta Transformación'.

"Guardando sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de López Obrador es una lógica semejante a la de Hitler", escribió el también periodista y activista.

Y en esa misma línea, aseveró: "A semejanza del Führer, López Obrador ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Sabe, por lo mismo, que entre mayor es la plaza pública, mayor es su capacidad de hacerla crecer. Por ello, desde que logró acceder al Zócalo de la CDMX, nunca lo ha abandonado".

En su escrito, el poeta mexicano dice que López Obrador tiene la "psicología" de Hitler y que "hay que temerla". "No llevará al mundo a una guerra ni al exterminio de una raza. Exacerbará la violencia y la injusticia en México; las llevará a grados mucho más terribles de los que hoy vivimos", argumentó.

Pese a la comparación que hace en casi todo su escrito, casi al final del texto dice que "ciertamente López Obrador no es Hitler", porque "carece de su genio y de la disciplina de las masas del nazismo".

La respuesta del mandatario

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador hizo referencia al artículo de Sicilia y dijo que este poeta y otros intelectuales famosos de México "se obnubilan por el coraje".

"Ayer ya, de plano, Sicilia dice que soy Hitler… Pero los entiendo, se obnubilan por el coraje “: Así respondió @lopezobrador_ a Javier Sicilia. Además, AMLO pidió a @sergioaguayo presentar las pruebas que dice tener, sobre que el actual Gobierno actúa similar al de Díaz Ordaz. pic.twitter.com/hdZYOmDy4W — Central FM Equilibrio (@CentralFM_) December 14, 2021

"Se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: conservadores", indicó.

En las redes sociales, mucha gente condenó el escrito del poeta mexicano. "Javier Sicilia perdió la razón; lo que ha publicado es una locura fuera de toda proporción. Está mal, es apología a la violencia y una provocación infame y peligrosísima", opinó el politólogo Antonio Attolini Murra.

Javier Sicilia perdió la razón; lo que ha publicado es una locura fuera de toda proporción. Está mal, es apología a la violencia y una provocación infame y peligrosísima. Llama a la 4T «el Tercer Reich mexicano», ¡no puede permitirse esto! pic.twitter.com/UaxPKARr2l — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) December 14, 2021

A las críticas también se sumaron el caricaturista Rafael Pineda, conocido como Rapé; y el periodista y productor Epigmenio Ibarra.

Sicilia se ridiculiza solo al aludir con tan tonta simpleza a Hitler. Ya tiene tiempo que se perdió Sicilia. Se los dije. — Monero Rapé ✍🏼 (@monerorape) December 14, 2021