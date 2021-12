EE.UU. afirma estar "completamente preparado" para levantar las sanciones contra Irán "incompatibles" con sus compromisos del acuerdo nuclear

EE.UU. está "completamente preparado" para levantar las sanciones contra Irán dentro del marco del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), firmado en 2015, afirmó este martes Linda Thomas-Greenfield, la representante permanente de EE.UU. ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la organización. Según aseguró, el presidente del país, Joe Biden, está listo "para que EE.UU. vuelva al cumplimiento y permanezca en cumplimiento [del acuerdo], siempre que Irán haga lo mismo".

"Estamos completamente preparados para levantar las sanciones incompatibles con nuestros compromisos del JCPOA, lo que permitiría a Irán recibir los beneficios económicos del acuerdo. Y estamos convencidos de que, si Irán se acerca a las conversaciones en Viena con urgencia y buena fe, podemos alcanzar e implementar rápidamente un entendimiento sobre el retorno mutuo", declaró.

Sin embargo, Thomas-Greenfield añadió que Teherán adoptó una posición poco razonable sobre las negociaciones internacionales de Viena del programa nuclear de Irán tras una pausa de cinco meses, destinadas a convencer al país de la necesidad de asumir obligaciones que garanticen que no desarrollará armas nucleares.

"No podemos permitir que Irán acelere su programa nuclear y ralentice su diplomacia nuclear", aseguró. "Lamento informar que eso es exactamente lo que parece estar sucediendo en las conversaciones del JCPOA en Viena. Irán acogió la reanudación de las conversaciones con nuevas provocaciones nucleares y procedió a plantear posiciones vagas, poco realistas, maximalistas y poco constructivas sobre cuestiones nucleares y de sanciones en las conversaciones", manifestó la diplomática.

La posición de Irán

Por su parte, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró a principios de diciembre que la "renuencia" de Estados Unidos a abandonar por completo las sanciones impuestas contra la República Islámica, es el "mayor obstáculo" para avanzar en las negociaciones para reavivar el JCPOA. El representante gubernamental manifestó que "se abrirá el camino hacia la consecución inmediata de un acuerdo" siempre y cuando Washington "abandone la campaña de máxima presión y las partes europeas muestren la voluntad política necesaria".

Además, Teherán insistió en la imposibilidad de retomar el acuerdo nuclear del 2015 "sin un levantamiento verificable y efectivo de todas las sanciones".

Petición desde la ONU

Desde las Naciones Unidas ya habían instado a EE.UU. a que levantara las sanciones contra Irán y a que extendiera las dispensas a los países que importan su petróleo. Asimismo, Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz comunicó que "también es importante la extensión de las exenciones de Estados Unidos con respecto a ciertas actividades civiles relacionadas con la energía nuclear que tienen lugar en la planta de energía nuclear de Bushehr, la instalación de Fordow y el reactor de Arak".

"También se requieren extensiones de exención para la transferencia de uranio enriquecido fuera de la República Islámica de Irán a cambio de uranio natural", agregó.

El final del camino

Sin embargo, el embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, advirtió este martes que "el programa nuclear de Irán nunca ha estado más avanzado que en la actualidad", enfatizando que "esta escalada nuclear está socavando la paz y la seguridad internacionales y el sistema global de no proliferación".

"Irán tiene que elegir entre el colapso del JCPOA y un acuerdo justo y completo. La continua escalada nuclear de Irán significa que estamos llegando rápidamente al final del camino", que, según dijo, está dirigido a "revivir un pacto que está siendo destruido por los avances nucleares de Irán".

A su vez, la representante británica destacó que las Naciones Unidas deberían reaccionar firmemente en caso de que el diálogo fracasara.

"La causa está en EE.UU., no en Irán"

Mientras tanto, desde Rusia señalaron que la causa fundamental de los problemas en las negociaciones sobre un retorno total al cumplimiento del acuerdo son las acciones de Washington y no de Teherán. "Seamos objetivos y no olvidemos que la causa fundamental de todos los problemas actuales está precisamente en la línea de Estados Unidos, y no en Irán", afirmó Dmitri Polianski, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU.

Asimismo, Moscú instó a los países a no ejercer presión sobre las negociaciones. "Estoy seguro de que si ellos [los negociadores] muestran un enfoque pragmático y constructivo destinado a encontrar un equilibrio de intereses, se encontrarán soluciones que se adapten a todos", manifestó Polianski.

