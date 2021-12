Expasantes acusan a SpaceX de ignorar episodios de acoso sexual

"Reporté cada incidente que experimenté a recursos humanos y no se hizo nada. Dada mi precaria posición en la empresa, me sentí impotente", manifestó una víctima.

Tres mujeres que cumplieron pasantías en la compañía espacial SpaceX denunciaron haber enfrentado episodios de acoso sexual e insinuaciones no deseadas por parte de otros pasantes y de hombres en puestos más altos, hechos que quedaron impunes y fueron ignorados por la empresa, reportó The New York Times este martes.

Una de las testigos, Ashley Kosak, relató su experiencia en la firma durante los años que estuvo como becaria. En su alegato, la víctima denunció que "innumerables" hombres le hicieron insinuaciones sexuales. Uno de sus compañeros la tocó sin su consentimiento mientras lavaba los platos en una casa compartida con otros pasantes.

"Reporté a recursos humanos cada incidente que experimenté y no se hizo nada. Me dijeron que asuntos de esa naturaleza eran demasiado privados para discutirlos abiertamente con los perpetradores", dijo la denunciante. "Dada mi precaria posición en la empresa, me sentí impotente", agregó.

Sus reclamos guardan similitud con los testimonios de otras dos exbecarias que hablaron con NYT. Una de ellas dijo haber sido testigo de situaciones similares de hostigamiento, aunque no fueron hacia su persona.

También en Tesla

Una exempleada de Tesla, la otra firma estrella del magnate Elon Musk, demandó esta última semana a la automotriz por acoso sexual "continuo y generalizado" en su puesto de trabajo. Otra trabajadora presentó en noviembre una querella en la que inculpó a supervisores y gerentes de la planta por haber creado "condiciones [laborales] de pesadilla", en las que un "rampante acoso sexual" se ha extendido por años.