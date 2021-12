"La justicia puede retrasarse, pero no será negada": China insta a responsabilizar a EE.UU. de la "atrocidad" del asesinato de civiles en Afganistán

China tachó de "atrocidad" el ataque con drones perpetrado por los militares estadounidenses en agosto en Afganistán, que mató a 10 civiles, e instó a la comunidad internacional de responsabilizar a Washington de ello.

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró este martes que "mientras EE.UU. habló sobre 'la democracia' y 'los derechos humanos' en la Cumbre por la Democracia, la gente inocente afgana que fue baleada por los militares de EE.UU. fue dejada de lado y sus familias no tenían lugar para quejarse".

El vocero destacó que su país condena "la brutal intervención militar" de EE.UU. en Afganistán, Irak y Siria "en nombre de la 'democracia' y 'los derechos humanos'". "Instamos a la comunidad internacional a investigar los crímenes de guerra de los militares de EE.UU. de matar a civiles inocentes en todo el mundo y a hacerlos responsables", afirmó.

"La justicia puede retrasarse, pero no será negada. La era en la cual EE.UU. actuó arbitrariamente en el mundo bajo el pretexto de la llamada 'democracia' y 'los derechos humanos' se acabó", concluyó.

Un ataque contra civiles

El 29 de agosto de 2021, en medio de su retirada de Afganistán, el ejército de EE.UU. llevó a cabo un ataque con drones contra un vehículo que supuestamente amenazaba el aeropuerto de Kabul. La acción produjo la muerte de 10 civiles, entre ellos 7 niños. Unos días después, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, calificó la acción de "justa", asegurando que los militares lograron eliminar a un "facilitador" del grupo terrorista ISIS-K.

No obstante, luego el Pentágono admitió que todos los fallecidos en aquel ataque con dron fueron víctimas inocentes que no estaban vinculadas al ISIS-K, ni representaban una amenaza para las tropas estadounidenses. Asimismo, ofreció indemnizaciones a los familiares de los civiles, por un monto no especificado. A principios de noviembre se dio a conocer que la investigación del episodio dictaminó que la muerte de civiles no fue causada por acciones inapropiadas o negligencia, por lo que no recomendó ninguna acción disciplinaria.