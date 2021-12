Billie Eilish asegura que se contagió con covid-19 y "habría muerto" si no se hubiera vacunado

La cantante estadounidense Billie Eilish ha revelado que se contagió de covid-19 en agosto, y aseguró que "habría muerto" si no se hubiera vacunado.

Durante una aparición en el programa The Howard Stern Show este lunes, la estrella del pop se abrió sobre su experiencia con el covid-19: "Fue malo. Quiero decir, no me morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo horrible que fue. Fue terrible", dijo Eilish. "Todavía tengo efectos secundarios. Estuve enferma durante casi dos meses".

Uno de esos efectos secundarios es una tos persistente, pero aseguró a sus fans que está "bien ahora" gracias a que se vacunó. "Creo que si no me hubiera vacunado, me habría muerto, porque fue malo", explicó. Asimismo, añadió que la vacuna es "increíble" y que "evitó" que su hermano Finneas, sus padres y sus amigos se contagiaran de esta enfermedad.