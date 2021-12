"Empecé a ver porno a 11 años y me destruyó el cerebro": Billie Eilish se une a la lista de famosos que han sufrido adicción a los videos para adultos

La cantante estadounidense Billie Eilish ha revelado cómo la pornografía afectó su vida, luego de tener una exposición a este contenido a una temprana edad.

Durante una aparición este lunes en el programa The Howard Stern Show, la estrella del 'pop' habló sobre su experiencia con las películas para adultos: "Veía mucho porno, sinceramente. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años", declaró Eilish en la entrevista.

"Creo que realmente me destruyó el cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanto porno", confesó la cantante de 19 años. "Como mujer, creo que el porno es una desgracia", agregó.

Eilish también admitió que empezó a ver tipos de pornografía cada vez más gráficos, lo que deformó sus ideas sobre el sexo y las relaciones. "Llegó un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento, no me parecía atractivo". Asimismo, criticó a la industria por crear expectativas poco realistas sobre los cuerpos de las mujeres.

Famosos y su adicción al porno



Al igual que Eilish, en los últimos años varias celebridades, desde actores y comediantes hasta deportistas, se han sincerado sobre su adicción al porno, a pesar del estigma asociado. Esto ha sido especialmente cierto después de que el actor de 'Brooklyn 99' y de 'Los indestructibles', Terry Crews, revelara en 2016 que había asistido a rehabilitación por su consumo de contenido pornográfico.

"La pornografía realmente me ha estropeado la vida en muchos aspectos. Algunas personas lo niegan y dicen: 'Oye, no puedes ser realmente adicto a la pornografía, no es posible'. Pero te diré algo: si el día se convierte en noche y sigues viéndola, probablemente tengas un problema. Y ese era yo", señaló el actor en un video publicado en Facebook.

En una entrevista en mayo con InStyle, la actriz nominada al óscar Andra Day también habló sobre su lucha contra esta adicción. Hablando de su interpretación de Billie Holiday en 'Estados Unidos contra Billie Holiday', la actriz de 36 años dijo que quiso excluir intencionalmente la sexualidad de su interpretación de la influyente cantante.

"No quería ningún elemento de sexualización. En mi vida personal tenía que salir de algo: lidiar con la adicción al porno y la adicción al sexo. Estoy siendo muy, muy sincera contigo porque no soy la única".

Y la lista continua, desde reconocidas estrellas de Hollywood como Russell Brand, Charlie Sheen y Jada Pinkett Smith, hasta deportistas como el exjugador de la NBA Lamar Odom, que en 2019 declaró que había dejado de ver porno para trabajar por un estilo de vida más saludable, han hablado públicamente de sus procesos lidiando con esta enfermedad.

Adicción a una edad temprana



Según los expertos, el consumo problemático de pornografía afecta aproximadamente al 3-6% de la población adulta. Es probable que la creciente exposición de los menores al porno en Internet también contribuya al aumento de la adicción en su edad adulta.

Las restricciones de edad en los sitios web de pornografía a menudo no consisten más que en un botón en el que hay que pulsar para afirmar que se es mayor de 18 años, de manera que hasta el 93,2% de los niños y el 62,1% de las niñas ven porno por primera vez antes de cumplir esa edad. Asimismo, la edad media de la primera exposición a la pornografía es de solo 14 años. Esta exposición temprana se correlaciona con un mayor consumo de la misma y una posible adicción en su edad adulta.

Brad Salzman, fundador del Centro de Adicción Sexual de Nueva York, señaló que no es inusual que los niños empiecen a ver porno en línea a la edad de 11 años.

"Los padres no presta atención y [la exposición al porno] puede afectarles para el resto de sus vidas", dijo Salzman. "Colorea totalmente su percepción de cómo se supone que es la sexualidad normal y cambia la forma en que piensan que deben interactuar. Pueden empezar a ver a otras personas como objetos sexuales en lugar de seres humanos".