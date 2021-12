López Obrador dice que el poeta que recientemente lo comparó con Hitler lo trató de besar en 2012 y él no se dejó: "Lo sentí falso y no me equivoqué"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en 2012, cuando era candidato presidencial, el escritor y poeta mexicano Javier Sicilia, quien recientemente lo comparó con Adolf Hitler en una columna de opinión, lo trató de besar y él no se dejó.

"Recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba, como una muestra pues de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso, entonces me quiso besar y dije no, lo aguanté, a mí no me besó [...] y no me equivoqué", comentó el mandatario mexicano sobre ese episodio.

🏙️🙅‍♂️ AMLO comenta que Javier Sicilia “se pasó” al compararlo con Hitler por el mitin que hizo en el zócalo de la CDMX el 1 de diciembre; “yo siempre lo sentí falso, me quiso besar, pero no me dejé”, declara pic.twitter.com/tQhg1tSMPe — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) December 15, 2021

Ese encuentro al que se refirió el presidente mexicano fue una reunión que sostuvieron los entonces candidatos presidenciales, entre ellos López Obrador y Enrique Peña Nieto, en el Castillo de Chapultepec con víctimas de la violencia e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezaba Sicilia.

La controversia actual surgió a raíz de un artículo del poeta, titulado 'En el espejo de Hitler' y publicado el lunes pasado, en el que Sicilia arremetió contra el mandatario y específicamente contra el masivo acto que lideró a principios de diciembre en el Zócalo de Ciudad de México, para celebrar los tres años de lo que su gestión ha denominado como la 'Cuarta Transformación'.

"Guardando sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de López Obrador es una lógica semejante a la de Hitler", escribió.

Y añadió: "A semejanza del Führer, López Obrador ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Sabe, por lo mismo, que entre mayor es la plaza pública, mayor es su capacidad de hacerla crecer. Por ello, desde que logró acceder al Zócalo de la CDMX, nunca lo ha abandonado".

"Ojalá y recapacite"

"Ya Sicilia se pasó; Hitler, imagínense eso, por la concentración, por el mitin que hicimos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Pues yo creo que podemos llegar ya a 100 veces y antes no éramos Hitler", agregó el mandatario en la rueda de prensa de este miércoles.

López Obrador manifestó que esta comparación la hace Sicilia por "su desesperación, coraje, odio" y expresó que "ojalá y recapacite".

En su matutina del martes, el mandatario ya había dado una respuesta sobre el polémico artículo. Ahí dijo que este poeta y otros intelectuales famosos de México "se obnubilan por el coraje".

"Se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: conservadores", expresó.