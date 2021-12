Un colegio de EE.UU. asigna a alumnos de 14 años una novela "pornográfica" que habla de violación y aborto, provocando la indignación de los padres

Los padres de los estudiantes del centro Eastlake High School, en Texas, declararon que el contenido de 'Las ventajas de ser un marginado' "es muy inapropiado" y que la obra no debería figurar en el programa de un grupo de edad tan joven, especialmente sin el consentimiento paternal.

Una tarea de lectura para alumnos de 14 años de una escuela secundaria estadounidense provocó la indignación de los padres, que calificaron la obra de "pornográfica". Se trata de la novela 'Las ventajas de ser un marginado' ('Las ventajas de ser invisible', en Hispanoamérica) de Stephen Chbosky, que habla de la violación y el aborto y que ha sido cuestionada o prohibida por numerosas entidades cada año desde 2003.

Los padres de los alumnos de Eastlake High School de El Paso (Texas) declararon que el libro no debería ser asignado a un grupo de edad tan joven, especialmente sin el consentimiento paternal. "Me preocupa que el profesor de inglés de mi hijo le asignara un libro muy inapropiado. No se envió ningún formulario de consentimiento de los padres para que lo firmaran. Básicamente dijo que el libro era gráfico y que debían actuar como adultos", afirmó este miércoles al canal KTSM-TV Elda Marmolejos, madre de uno de los matriculados en el colegio.

En opinión de la mujer, "el contenido es muy inapropiado", ya que "habla de sexo, drogas, alcohol y abuso de menores" y se detalla "que una adolescente es violada y que va a abortar sin el consentimiento de sus padres". "Es muy gráfico e inapropiado para que un grupo de edad tan joven lo lea y tenga acceso a él en una escuela pública de Texas", agregó.

Marmolejos detalló que se reunió con el director y los bibliotecarios de la escuela, así como con la junta del Distrito Escolar Independiente de Socorro, quienes, asegura, trataron de "defender" al profesor y de convencerla de que cumplieron con las políticas del centro. "Estamos validando por qué eligió ese libro; queremos revisar todas las políticas legales y locales", señaló un administrador del colegio durante una reunión, que fue grabada por la madre.

"¿Es este contenido apropiado para un estudiante de primer año? Creo que ambos estamos de acuerdo en que es muy, muy cuestionable. Probablemente no es el más apropiado", señaló a su vez otro administrador de la escuela refiriéndose a la novela, que en 2012 fue adaptada al cine en una exitosa película protagonizada por Emma Watson, Ezra Miller y Logan Lerman.

Respuesta de las autoridades

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró a medios locales que dio orden de retirar la pornografía de las escuelas y de iniciar investigaciones en aquellos colegios que la mantuvieran en los estantes.

"Los padres quieren que sus hijos vayan a la escuela y aprendan a no ser adoctrinados en algo que implique pornografía. Mi trabajo como gobernador y el trabajo de los líderes de la educación en el estado es asegurarnos de que estamos educando a nuestros hijos para ser competitivos en el mercado laboral, no adoctrinarlos con cosas como la pornografía", apuntó.

Mientras, los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Socorro explicaron que su política permite a los padres solicitar una revisión formal después de la investigación informal que se hizo sobre este libro en particular. Añadieron que la escuela y el distrito están revisando cómo se notifica a los padres sobre los libros de naturaleza gráfica que se utilizan en clase.