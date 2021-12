Reportan que Bruce Springsteen vendió a Sony los derechos de autor de su catálogo de canciones por 500 millones dólares

El 'rockero' estadounidense Bruce Springsteen ha vendido los derechos de autor de su catálogo de canciones y de publicación musical a Sony Music en un acuerdo estimado en 500 millones de dólares, informa el portal Billboard citando fuentes familiarizadas con la operación.

La venta dará a Sony la propiedad de todo el catálogo de la leyenda del 'rock', incluyendo el álbum 15 veces platino 'Born In The U.S.A.' y el cinco veces platino 'The River'.