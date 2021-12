El suicidio de un bloguero chino conmociona las redes sociales y suscita un debate sobre el acoso escolar y los estereotipos de genero en el país

La muerte de un bloguero chino de 26 años que dijo haber sido acosado por ser "afeminado" ha conmocionado a millones de internautas, suscitando un debate sobre el impacto negativo del acoso escolar en el país, según informaron medios locales.

Zhou Peng, también conocido como Ludaosen, publicó el 28 de noviembre un mensaje de 5.000 palabras en su cuenta en la red de 'microblogging' Weibo. En el 'post', Zhou relató que sus compañeros le insultaban y amenazaban constantemente. "Se supone que los chicos son traviesos, se pelean y dicen palabrotas, y los chicos que son demasiado callados y educados son afeminados", escribió en la nota. "Me llamaban 'mariquita' en la escuela. Cuando era más joven podía parecer una niña, pero me vestía 'normal' y no intentaba imitar a las niñas".

Sus amigos y muchos internautas que vieron el 'post' se pusieron en contacto con las autoridades tan rápido como pudieron, pero fue demasiado tarde. La Policía local anunció en un comunicado en Weibo que, tras varios días de búsqueda, habían encontrado el cadáver de Zhou en Zhoushan, provincia de Zhejiang.

Las últimas palabras de Zhou han sido vistas más de 900 millones de veces en Weibo y han suscitado más de 75.000 comentarios de personas que lamentan su muerte y dan sus condolencias. Algunos también pidieron enfoques más estrictos para evitar que los niños sufran acoso.

"La violencia de género en la escuela es lo que ha causado su muerte", comentó un usuario. "Todavía no se ha tomado en serio la discriminación basada en los estereotipos de género de los niños. Los que intimidaron a Zhou estaban envenenados por la idea tóxica de la masculinidad estereotipada".

El acoso escolar ha sido un problema grave en los últimos años en las escuelas chinas, a pesar del enfoque de tolerancia cero de la máxima autoridad educativa del país. Un documento de Children and Youth Services Review de 2019, que envió cuestionarios a más de 3.000 jóvenes chinos, descubrió que más del 35% de los encuestados se identificaron como víctimas de acoso tradicional, mientras que más del 31% dijo haber sido víctima de ciberacoso.